"WaPo Bodensee": Drehstart für 16 neue Folgen

Max König kommt als Jakob Frings neu ins Team

München (ots)

Seit Ende April bis Ende Oktober 2019 laufen die Dreharbeiten für 16 neue Folgen der erfolgreichen Vorabendserie "WaPo Bodensee" mit Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Max König, Diana Körner und Noah Calvin in den Hauptrollen.

Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) muss sich mit einem neuen Ermittler in ihrem Team anfreunden. Pirmin Spitznagel (Simon Werdelis) hat sich versetzen lassen. Seinen Platz nimmt nun Jakob Frings (Max König) ein. Charakterlich ist dieser freche Frings ganz anders als der eher introvertierte, sehr korrekte Pirmin. Und der Neue kommt Nele näher als ihr lieb ist. Denn ihre Mutter Mechthild (Diana Körner) hat Frings ein Zimmer in der Fehrenbach'schen Familienvilla vermietet. Nele kann es nicht fassen. Auch Paul Schott (Tim Wilde) reibt sich an dem neuen Kollegen. Doch dann riskiert Jakob Frings sein Leben, um bei Glücksspielermittlungen undercover zu agieren. Das verschafft ihm erst einmal Respekt. Den braucht er auch, als wenig später seine neue Eroberung im Hause Fehrenbach für Aufruhr sorgt ...

Für Schauspieler Max König ("In aller Freundschaft") erfüllen sich mit dem Engagement bei der "WaPo Bodensee" gleich zwei Träume: "Ich verehre Tim Wilde mit seiner coolen Art schon lange. Nun mit ihm zu spielen, ist die reine Freude - auch wenn wir uns in den Rollen etwas zoffen müssen. Und seit eineinhalb Jahren betreibe ich vermehrt Wassersport wie Tauchen und Surfen. Deshalb ist der Bodensee das ideale Gelände für mich. Vielleicht kann man das eine oder andere sogar in die Handlung einbauen."

In den Folgen 25 bis 28 der "WaPo Bodensee" aus den Federn von Michael Gantenberg, Michael Pohl, Jörg Schnitger und Felix Benesch geht es neben illegalem Glücksspiel um einen Mordanschlag auf einen Segler, Drogenschmuggel und zerstörte Hoffnungen eines Olympiaseglers. In Folge 28 hat Martin Feifel als Werftbesitzer die Episodenhauptrolle übernommen. Regie führt Werner Siebert. Gedreht wird wieder rund um Radolfzell, Konstanz und an weiteren Schauplätzen am Bodensee.

"WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH (Produzenten: Kerstin Lipownik und Sven Sund) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Barbara Biermann (SWR), die Redaktion liegt bei Michael Schmidl (SWR).

Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für 2020 im Vorabendprogramm des Ersten geplant.

www.daserste.de/wapo-bodensee

www.ard-foto.de

