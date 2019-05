ARD Das Erste

ANNE WILL - nach den Wahlen

am 26. Mai 2019 um 22:05 Uhr im Ersten

München (ots)

Am Sonntag wird gleich mehrfach gewählt - in der EU, in Bremen und in zahlreichen deutschen Kommunen. Nicht nur für Europa, auch für die Parteien der Großen Koalition eine wichtige Bilanz. Welche Konsequenzen haben die Wahlergebnisse für die Parteivorsitzenden von CDU und SPD? Was sagt das Wahlergebnis über den Zustand der EU aus? Hat die Ibiza-Affäre Einfluss auf das Abschneiden der zuletzt erfolgreichen europäischen Rechten? Anne Will blickt auf die aktuellen Hochrechnungen und analysiert die Ergebnisse mit ihren Gästen.

Zu Gast bei Anne Will: Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen) Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender und Außen- und Wirtschaftsminister a.D.) Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende) Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros) Christoph Schwennicke (Chefredakteur des "Cicero")

