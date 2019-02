TCL Communication Technology Holdings Limited

TCL Communication stellt seine patentierte Technologie DragonHinge(TM) vor, die das künftige flexible Display-Mobilitätsangebot des Unternehmens unterstützt

Die neuesten Innovationen von TCL Communication feiern ihr weltweites Debüt auf dem Mobile World Congress 2019 mit der Ausstellung des Produktportfolios mit flexiblen Displays neben der Präsentation der völlig neuartigen DragonHinge(TM)-Technologie des Unternehmens. Mithilfe der unternehmenseigenen patentierten Technologie unter der Bezeichnung DragonHinge(TM) ist TCL Communication in der Lage, erstmals eine Vorschau auf seine komplette Angebotspalette mit flexiblen Bildschirmen zu zeigen.

Unter Verwendung flexibler AMOLED-Displays von CSOT, dem Schwesterunternehmen von TCL, werden diese klappbaren Mobilgeräte durch die proprietäre DragonHinge(TM)-Technologie von TCL Communication unterstützt. Diese Technologie bildet ein mechanisches Gehäuse für die Geräte und ermöglicht es, dass die Geräte für vielfältige Einsatzzwecke ein- bzw. ausgeklappt und gebogen werden können. Das sorgt für eine mühelose und nahtlose Bewegung und erlaubt die Entwicklung weiterer flexibler Gerätedesigns, die fortschrittlichere Nutzererfahrungen zur Realität werden lassen.

"Mit Unterstützung durch unser Schwesterunternehmen CSOT werden wir zeigen, dass TCL einer der Pioniere und ein führendes Unternehmen im Mobilgerätemarkt der Zukunft sein kann", sagte Peter Lee, Geschäftsleiter für Global Sales und Marketing bei TCL Communication. "Wenn wir uns das Potenzial unseres flexiblen Geräteportfolios ansehen, sind wir natürlich sehr gespannt darauf, was wir in Zukunft alles auf den Markt bringen werden. Allerdings nehmen wir nicht an einem Wettrennen teil, um die ersten zu sein, sondern wir sehen es eher als unsere Verantwortung an, eine langfristige und umsichtige Herangehensweise zu verfolgen, um nicht nur die Herausforderungen der Hardware zu meistern, sondern auch mit unseren Partnern an Softwarelösungen zu arbeiten, damit wir eine sinnvolle Nutzererfahrung absichern und bereitstellen können."

"Wenn wir uns die praktische Anwendung von flexiblen Displays und faltbaren mobilen Geräten ansehen, müssen wir wirklich drei Herausforderungen meistern: das flexible AMOLED-Display selbst, ein langlebiges mechanisches Gehäuse und natürlich die Software, die sich nahtlos an diese neuen Formfaktoren anpassen kann", sagt Shane Lee, General Manager, Global Product Center bei TCL Communication. "Durch die vertikale Integration von TCL mit CSOT haben wir viele der Herausforderungen gemeistert, die mit flexiblen Displays verbunden sind; und jetzt mit der Ankündigung von DragonHinge(TM) können wir der Welt zeigen, wie wir die Herausforderungen des mechanischen Gehäuses meistern können, die gelöst werden müssen, um diese neuen faltbaren Formfaktoren zu unterstützen. Wir haben jetzt eine Hardwarelösung, auf der wir aufbauen können, um die einzigartigen Softwareerfahrungen, die diese neue Technologie ermöglicht, völlig frei anzugehen und zu sehen, wie sie sich bei unseren Vorbereitungen, unser erstes faltbares Gerät im nächsten Jahr auf den Markt zu bringen, in das größere vernetzte Ökosystem einfügt."

TCL Communication wird die ersten DragonHinge-Konzeptprodukte diese Woche beim Mobile World Congress 2019 präsentieren und die ersten, für die Konsumenten bereiten Geräte sollen 2020 auf den Markt kommen.

Um alle aktuellen Mobilgeräte von TCL Communication während des Mobile World Congress 2019 zu sehen, einschließlich der DragonHinge-Konzeptgeräte, besuchen Sie bitte den Stand des Unternehmens in der Fira Gran Via, Halle 3, Stand 3D11.

Weitere Informationen zu TCL Communication und die Produktpalette der Mobilitätsgeräte des Unternehmens finden Sie unter www.tclcom.com, www.alcatelmobile.com, www.blackberrymobile.com.

Über TCL Communication

TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) entwickelt, produziert und vermarktet ein expandierendes Portfolio an mobilen Geräten und Dienstleistungen weltweit durch ein umfassendes, markenübergreifendes Portfolio, das TCL-, Alcatel- und BlackBerry-Markenprodukte umfasst. Darüber hinaus ist TCL Communication Markeninhaber, F&E-Entwickler und Produktionspartner von Palm Markengeräten. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 160 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verkauft. TCL Communication mit Sitz in Hongkong betreibt eine eigene Produktion in China sowie globale Forschungs- und Entwicklungszentren.

TCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alcatel ist eine Marke von Nokia, die unter Lizenz von TCL Communication verwendet wird.

Marken, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf BlackBerry und EMBLEM Design, sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von BlackBerry Limited, die unter Lizenz verwendet werden und deren Rechte ausdrücklich vorbehalten sind. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. BlackBerry trägt keinerlei Verantwortung für Produkte oder Dienstleistungen von Dritten.

Palm ist eine Marke im Besitz von TCL Communication und wird von der Palm Ventures Group über Wide Progress Global lizenziert.

