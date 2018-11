"hart aber fair" am Montag 12. November 2018, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Das kriminelle Netz der Clans - sind Justiz und Polizei machtlos?

Die Gäste: Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen) Olaf Sundermeyer (Journalist; Autor der Reportage "Die Clans - arabische Großfamilien in Deutschland" - Kontraste, rbb 2018) Petra Leister (Oberstaatsanwältin am Berliner Landgericht, zuständig für organisierte Kriminalität) Michael Kuhr (Betreiber eines Sicherheitsdienstes in Berlin; mehrfacher Kickbox-Weltmeister) Burkhard Benecken (Strafverteidiger) Ahmad Omeirat (Mitglied im Rat der Stadt Essen für Bündnis 90/Die Grünen, wurde in Beirut geboren, kam als Kind als Flüchtling nach Deutschland)

Drogenhandel, Gewalt, dicke Autos - das zählt in der abgeschotteten Welt der kriminellen Clans. Wie gefährlich sind sie für unsere Sicherheit? Haben Justiz und Polizei zu lange weggeschaut? Was muss passieren, damit die Söhne der Clans nicht mehr dem Vorbild der Väter folgen?

