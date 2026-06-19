Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-Grüne fordern Finanzspritze für berufstätige Eltern nach der Geburt

Düsseldorf. (ots)

Die Grünen in NRW wollen die finanzielle Situation von berufstätigen Eltern nach der Geburt mit einer "Familienstartzeit" verbessern. "Die Familienstartzeit ermöglicht Eltern den gemeinsamen Start ins Familienleben bei voller Lohnfortzahlung", sagte Tim Achtermeyer, Co-Vorsitzender der NRW-Grünen, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). In der Elternzeit gebe es bislang deutlich weniger Geld.

Das maximale Basiselterngeld in Deutschland liegt derzeit bei 1800 Euro pro Monat. "Angesichts steigender Mieten und Lebenskosten kann es sich da nicht jede Familie leisten, dass beide Elternteile für längere Zeit zu Hause bleiben", sagte der Politiker aus Bonn. "Mit der Familienstartzeit können beide Elternteile in der ersten Zeit nach der Geburt für ihr Kind da sein - ohne sich finanzielle Gedanken machen zu müssen", erklärte Achtermeyer. Das stärke Familien, entlaste Mütter und ermögliche "beiden Eltern einen gemeinsamen Start ins Familienleben". Ein Antrag zur Einführung der Familienstartzeit soll am Wochenende bei der Landesdelegiertenkonferenz der NRW-Grünen in Troisdorf beschlossen werden.

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