eBay Deutschland

eBay startet Werkstatt-Service

Bild-Infos

Download

Dreilinden/Berlin (ots)

Neues Angebot bei eBay: Fahrzeugteile bestellen und den Werkstatt-Service gleich mitbuchen

Komfortabel, sicher, schnell: Teile ordern und Werkstatt-Termin vereinbaren in einem Bestellvorgang mit nur wenigen Klicks

Umfangreiches Angebot für zahlreiche Teilekategorien

Höchste Transparenz bei Preisen und Terminverfügbarkeit

Buchung rund um die Uhr möglich

Zahlreiche renommierte Werkstattpartner in ganz Deutschland

Parkrempler lassen ein beschädigtes Rücklicht zurück, die Kontrollleuchte weist auf verschlissene Bremsbeläge hin, der nächste Ölwechsel ist fällig: Reparaturen am Fahrzeug sind häufig mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. eBay bietet ab sofort eine komfortable und kostentransparente Lösung: Käufer*innen von Fahrzeugteilen können den Werkstatt-Service in einer nahegelegenen Fachwerkstatt gleich online mitbuchen. Nutzer*innen können die Preise für Teile und Service mit wenigen Klicks vergleichen. Diese Transparenz gibt Sicherheit: Vor der Buchung wird die Gesamtsumme für den gewählten Artikel sowie dessen Einbau in der Wunschwerkstatt angezeigt und die Zahlung für beide Posten noch auf der Plattform abgewickelt. Außerdem sehen Nutzer*innen auf einen Blick, wann der nächste Servicetermin verfügbar ist. Das Angebot umfasst zahlreiche Teilekategorien, von Scheinwerfern und Bremsen über Motorteile und Fahrwerkselemente.

So funktioniert der eBay Werkstatt-Service:

1. Fahrzeugdaten eingeben: Die Fahrzeugdetails im Teilefinder oder per Herstellerschlüssel- und Typschlüsselnummer registrieren. Oder ein vorab gespeichertes Fahrzeug aus "My Garage" auswählen.

2. Sicher passende Teile finden: Mit dem Teilefinder werden nur Artikel angezeigt, die zu dem ausgewählten Fahrzeug passen. Bestätigung gibt das grüne Häkchen und der Hinweis "Passt zu Ihrem Fahrzeug".

3. Dank des eBay Fahrzeugteile-Versprechens beruhigt bestellen: Falls ein Teil wider Erwarten doch nicht passen sollte, obwohl eBay es als passend angezeigt hat, ist der Rückversand innerhalb von 30 Tagen kostenlos und das Geld wird rückerstattet.

4. Werkstatt in der Nähe auswählen: eBay bietet beim Bestellvorgang den Werkstatt-Service an, sofern dieser für das ausgewählte Fahrzeugteil verfügbar ist. Es erscheint eine Karte und Liste mit nahe gelegenen Partnerbetrieben inklusive Entfernung und Kosten für den Einbau.

5. Wunschtermin aussuchen: Die verfügbaren Termine werden angezeigt, und der passende Termin kann sofort ausgewählt werden. Die Nutzer*innen sind nicht an Öffnungszeiten gebunden oder auf eine telefonische Terminvereinbarung angewiesen. Die Buchung kann rund um die Uhr erfolgen. Nachdem der Wunschtermin gebucht ist, muss die Bestellung nur noch abgeschlossen werden. Die Zahlung für Ersatzteil und Werkstatt-Service erfolgt in einem Schritt. Das Ersatzteil wird anschließend termingerecht direkt an die Werkstatt geliefert. Käufer*innen müssen nur noch zum vereinbarten Termin in die Werkstatt kommen und den Service durchführen lassen.

eBay reagiert mit dem neuen Angebot auf eine wachsende Nachfrage unter den Nutzer*innen. "Vielen Kund*innen erscheinen Werkstattpreise zu hoch, oder es mangelt ihnen an Vertrauen in die Rechnung", sagt Andreas Wielgoss, Senior Director bei eBay Motors. "eBay bietet mit dem neuen Service absolute Preistransparenz und erlaubt damit eine vorausschauende Kostenplanung ohne Kompromisse. Die Mehrheit der eBay-Kund*innen reagierte deshalb auch positiv auf die Idee, den Werkstatt-Service direkt bei eBay buchen zu können, wie wir in Tests vorab beobachten konnten. Außerdem wird es immer schwieriger, neuere Fahrzeuge selbst zu reparieren. Da die Technologien komplexer werden, müssen einige Arbeiten, die früher versierte Talente im Schrauben in Eigenregie erledigen konnten, jetzt von einer Fachwerkstatt übernommen werden. Ein weiterer Grund, warum immer mehr Autofahrende unseren preislich attraktiven und komfortablen Zugang zu Ersatzteilen und ihrer Montage nutzen. Nicht zuletzt führen aber auch die spürbar gestiegenen Lebenshaltungskosten und immer längere Haltungszeiten bei den Fahrzeugen dazu, dass verstärkt nach kostengünstigen Möglichkeiten für Reparaturen und Wartung gesucht wird", so Wielgoss weiter.

Als Partner konnte eBay das renommierte Werkstatt-Portal repareo gewinnen. Hier sind freie Betriebe ebenso aktiv bekannte Reparaturketten, Markenwerkstätten und Autohäuser. Ziel ist es, 80 Prozent der Nutzer*innen in Deutschland in weniger als zehn Kilometern eine Werkstatt anzubieten - kurze Wege sind also ein weiterer Pluspunkt. Mit dem Anspruch "Wir vermitteln nur Werkstätten, in die wir auch unsere besten Freund*innen bedenkenlos schicken würden" bekommen eBay-Kund*innen alles an die Hand, um die richtige Werkstatt-Entscheidung zu treffen. Dafür bietet das unabhängige Portal seinen Kund*innen die Möglichkeit, sich ausführlich über die anstehenden Arbeitsumfänge zu informieren und nach der übersichtlichen Preiskalkulation bei eBay auch direkt online einen Wunschtermin bei der ausgewählten Werkstatt zu vereinbaren.

Teile und Service komfortabel buchen, ohne die Website zu verlassen

Kund*innen können das Teil kaufen und den Einbau in einer einzigen Transaktion buchen, ohne die Website zu verlassen. Die bestellten Teile werden direkt an die ausgewählte Werkstatt geliefert. Aktuell umfasst die Auswahl Neuteile einschließlich kompletter Reparatursets (zum Beispiel bei Bremsen).

Damit die Teile auch sicher passen, erfolgt die Suche über den Fahrzeugteilefinder: Dabei gibt der/die Nutzer*in seine individuellen Fahrzeugdaten ein, also Marke, Modell und Baujahr. Noch genauer geht es mit der alternativen Eingabe der HSN- und TSN-Nummern (Herstellerschlüsselnummer/Typschlüsselnummer), die im Fahrzeugschein stehen. Danach weist die eBay-Suche nur noch Teile aus, die auch zu dem eingegebenen Fahrzeug passen.

Hinzu kommt das eBay Fahrzeugteile-Versprechen: Falls ein Teil wider Erwarten nicht passen sollte, obwohl eBay es als passend angezeigt hat, ist der Rückversand innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt kostenlos und Kund*innen bekommen ihr Geld zurück. Aktuell deckt das eBay Fahrzeugteile-Versprechen ein breites Portfolio von Bremsbelägen über Scheibenwischer bis hin zu Zündkerzen ab. Reifen und Kompletträder sind derzeit noch vom eBay Fahrzeugteile-Versprechen ausgeschlossen, aber das grüne Häkchen lässt Nutzer*innen trotzdem wissen, dass die gewünschten Produkte mit ihrem Fahrzeug kompatibel sind.

Die Vorteile des neuen eBay Werkstatt-Service auf einen Blick:

· eBay nimmt der Autoreparatur den Schrecken: Kund*innen bestellen und bezahlen Ersatzteile und Montage direkt aus einer Hand auf dem Marktplatz Nummer eins für Fahrzeugteile und Zubehör.

· Absolute Preistransparenz: Kund*innen können online Teilepreise und Werkstattkosten direkt vergleichen und die Wunschkombination mit nur wenigen Klicks buchen. Die Abwicklung erfolgt über die diversen eBay-Zahlungsoptionen.

· Werkstatt-Termin 24/7 buchbar. Vollkommene Unabhängigkeit von Wochentagen, Öffnungszeiten oder telefonischer Erreichbarkeit.

· Einzigartige Kombination aus größter Auswahl an Fahrzeugteilen und Zubehör sowie erstklassigem Werkstatt-Service.

· eBay ist die Plattform für Käufer*innen und Verkäufer*innen über den gesamten Kaufprozess: Von passenden Ersatz- und Zubehörteilen für fast jedes Fahrzeug über die größte Auswahl bis hin zum einfachen Preisvergleich im Markt. Die Werkstatt-Partner sorgen für einen unkomplizierten, preiswerten und zuverlässigen Einbau.

· Der neue Werkstatt-Service erweitert das eBay-Angebot: Zur einfachen Teilesuche, Kauf und Bezahlung gehören jetzt auch komfortable Werkstatt-Wahl, Terminvereinbarung und Einbau.

· Das Fahrzeugteile-Versprechen gibt Sicherheit: Sollte ein Teil wider Erwarten nicht passen, gibt es einen kostenlosen Rückversand und den Kaufpreis zurück.

· Eine große Auswahl an Partnerbetrieben garantiert kurze Wege zur Werkstatt.

Zusätzliches Bildmaterial gibt es hier zum Download. Alle Infos auch im eBay-Pressecenter .

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2023 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von mehr als 73 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com.

Original-Content von: eBay Deutschland, übermittelt durch news aktuell