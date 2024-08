28 BLACK

Auf dem Siegertreppchen: 28 Black

Die Dennis Schröder Special Edition Dose mit dem neuen Geschmack Ananas Kokos von 28 Black gewinnt Red Dot Award

Hamburg/Luxemburg (ots)

Die Energy Drink Marke 28 BLACK und Basketball Superstar Dennis Schröder haben im April 2024 eine Dennis Schröder Edition Dose auf den Markt gebracht. Als 28 BLACK Markenbotschafter ziert der Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft die Dose des Energy Drinks mit der neuen Geschmacksrichtung "Ananas-Kokos".

Das Besondere an dieser 28 BLACK-Dose ist auch die besondere Gestaltung. Sie zeigt in stilisierter Form Dennis Schröder in Aktion. Im stylischen schwarz-goldenen Design von 28 BLACK tritt die Marke den Beweis an, dass auch Verpackungs- und Produktdesign Kunst sein kann.

Das sehen die Juroren des renommierten internationalen Designwettbewerbs Red Dot, der seit 1954 in Essen stattfindet, genauso. In der Kategorie "Brands & Communications Design" wurde diese Sonderedition mit einem der begehrten "Red Dot Awards" ausgezeichnet.

Es ist eine Auszeichnung, die ausschließlich an Projekte und Marken vergeben wird, die durch ihre Gestaltungsqualität und kreative Leistung überzeugen.

Für den Energy-Drink-Hersteller 28 BLACK ist der Gewinn des begehrten Red Dot Award Bestätigung dafür, dass sich der konsequente Qualitätsanspruch der Marke auch auf dem Gebiet des Designs auszeichnet. Das Layout der Edition kommt von Agentur zweipunktnull. Reiner Rempis, Geschäftsführer von zweipunktnull: "Die Special-Edition-Dose für 28 BLACK gibt der "Basketballkunst" eine neue Plattform. Wir freuen uns, dass sie jetzt schon zum begehrten Sammlerstück unter den Fans von 28 BLACK und von Dennis Schröder geworden ist."

Der Designpreis zeigt, dass 28 BLACK in Dennis Schröder ein Testimonial gefunden hat, das die Kernbotschaft des Energy Drinks "Ist anders" wie kein zweiter verkörpert. Kunstvoller kann man nicht gewinnen.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der Energy Drink ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design bereits mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu 28 BLACK gibt es unter www.28black.com und @28black.

