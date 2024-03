Rockwell Automation

Rockwell Automation ernennt Stephen Ford zum Informationssicherheitsleiter

Brüssel, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass Stephen Ford mit sofortiger Wirkung als Vizepräsident und Chief Information Security Officer in das Unternehmen eintritt. Er wird an Chris Nardecchia, Senior-Vizepräsident und Informationsleiter bei Rockwell Automation, berichten.

In dieser Funktion wird Stephen eine ganzheitliche Cybersecurity-Strategie entwickeln und umsetzen, um sicherzustellen, dass Rockwell und unser Connected Enterprise-Ökosystem - die Infrastruktur, Produkte und Kunden des Unternehmens - sicher und widerstandsfähig sind.

„Ich bin begeistert von der Energie und dem Fachwissen, das Stephen in diese Rolle einbringt", sagte Nardecchia. „Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Technologieführung, insbesondere in der Identifizierung und Verwaltung von Risiken, wird Stephens Fachwissen uns helfen, die Cyber-Resilienz für unsere Mitarbeiter, Unternehmen, Kunden und Partner zu gewährleisten. Er wird eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein."

Stephen kommt von der McKesson Corporation, einem führenden Unternehmen im Bereich des Vertriebs von pharmazeutischen und medizinischen Produkten, zu Rockwell, wo er Vizepräsident, Global Security, war. In dieser Funktion leitete er Teams, die für Cybersicherheitsoperationen, offensive Sicherheit, Reaktion auf Zwischenfälle, Sicherheitsarchitektur und Zugriffsmanagement zuständig waren. Vor seiner Tätigkeit bei McKesson hatte er Führungspositionen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Informationssicherheit und Compliance sowie Systemtechnik bei HP, dem Baylor College of Medicine und der University of Texas Health Science Center in Houston inne.

Stephen war auch Vorsitzender des nationalen Vorstands der African American/Black Employee Resource Group von McKesson, die Unterstützung, berufliche Entwicklung und Wachstumsmöglichkeiten für schwarze Fachkräfte bietet. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Informatik und einen MBA der Prairieview A&M University in Prairie View, Texas, sowie einen Master-Abschluss der Harvard University.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

