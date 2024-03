Rockwell Automation

Rockwell Automation präsentiert digitale Top-Innovationen bei der Tire Technology Expo 2024

Düsseldorf, Deutschland, 18. März 2024 (ots/PRNewswire)

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der Tire Technology Expo vom 19. bis 21. März in Hannover, Deutschland, die neuesten digitalen Innovationen für die Automobilbranche vorstellen.

Die Veranstaltung bietet Branchenführern und Experten eine Plattform, um die neuesten Entwicklungen zu erkunden, die die Zukunft der Reifenindustrie prägen werden.

Als einer der führenden Aussteller wird Rockwell Automation unter anderem die Vorteile von Manufacturing Execution Systems (MES), digitalen Zwillingen und autonomen mobilen Robotern (AMR) vorstellen. Das Know-how des Unternehmens in diesen Bereichen ist für die Steigerung der Effizienz der Reifenproduktion, die Senkung der Kosten und die Gewährleistung nachhaltiger Produktionsverfahren von zentraler Bedeutung.

Messebesucher dürfen sich auch auf ein Livestream-Video von OTTO Motors by Rockwell Automation freuen, das AMRs in Aktion zeigt und die Vorteile demonstriert, die ein autonomer mobiler Roboter für den Betrieb einer Anlage mit sich bringt.

Mit der branchenweit umfangreichsten AMR-Flotte unterstützt OTTO Motors Lagerleiter dabei, die passende AMR-Lösung für ihre Materialflussanforderungen zu finden und zu implementieren.

Kunden, die eine umfassendere Unterstützung für digitale Lösungen suchen, bietet Kalypso, ein Unternehmen von Rockwell Automation, Beratungsleistungen zur Auswahl von End-to-End-Lösungen, die ihre spezifischen Leistungsziele erfüllen.

Am 19. März wird Mithun Nagabhairava, Senior Manager bei Kalypso, anhand von Praxisbeispielen veranschaulichen, wie künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechnologien die Reifenherstellung verändern und zu mehr Qualität und Effizienz führen kann.

Bill Sarver, Leiter für Smart Manufacturing, Global Automotive, Tire and Battery, Rockwell Automation, wird am 21. März darstellen, wie mithilfe von MES eine umfassend vernetzte Fabrik bereitgestellt wird.

Durch Innovation und kombinierte Expertise können Reifenhersteller von anspruchsvoller digitaler Beratung, Cybersicherheitsdiensten und Datenanalysen profitieren, die die Produktion mit intelligenten Technologien skalieren, um Betriebskosten zu senken und Transparenz und Entscheidungsfindung in Echtzeit zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, die Zukunft der Reifenproduktion durch unsere digitalen Innovationen und strategischen Partnerschaften voranzutreiben, die neue Maßstäbe in der Fertigung setzen und das nachhaltige Wachstum in der Reifenindustrie fördern", so Dominique Scheider, EMEA Industry Strategy Marketing Manager, Rockwell Automation.

Schließen Sie sich den Branchenführern an und erkunden Sie die Zukunft der Reifenproduktion am Stand von Rockwell Automation in Halle 21, Stand 8072.

