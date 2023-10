Neue Osnabrücker Zeitung

Bruce Darnell: Das Kapitel USA als Heimat ist für mich abgeschlossen

Osnabrück (ots)

Moderator, Model und Choreograf hatte eine "schwierige Kindheit" und erst in der US-Armee "Ordnung, Geborgenheit und Familie erlebt"

Osnabrück. Der aus den USA stammende Choreograf und Moderator Bruce Darnell (66) hat keine Beziehung mehr zu seinem Herkunftsland. "Das Kapitel USA als Heimat ist definitiv für mich abgeschlossen", sagte Darnell im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Meine Mutter ist im April 2023 gestorben. Und die Hoffnung, dass ich mich irgendwann mit ihr vereinen und versöhnen würde, indem sie mir hätte sagen können, dass einiges schiefgelaufen ist, gibt es nun nicht mehr. Schon seit Jahren hatte ich keine echte Verbindung mehr zu den USA. Jedes Mal, wenn ich dorthin fliege, fühle ich mich wahnsinnig fremd."

Der Begriff Heimat sei für ihn "sehr kompliziert", wie Darnell sagte. "Von meiner Familie habe ich nie dieses Gefühl erhalten, da gehörst du hin, da sind deine Wurzeln, da ist ein Platz, wo du immer hinkommen kannst. Ich kann das Wort Heimat nicht buchstabieren. Da, wo ich gerade bin und mich wohlfühle, ist für mich Heimat. Wenn ich das Hotel verlasse, habe ich jedes Mal wieder ein kleines Stück Heimat verlassen."

Seine Kindheit in den USA beschreibt Darnell als schwierig: "In meiner Kindheit habe ich nicht so viel Geborgenheit erlebt oder das von meinen Eltern bekommen, was man als Kind braucht. Ich habe bis heute nicht meinen leiblichen Vater kennengelernt. Trotzdem bin ich noch ganz gut durchgekommen und habe auch Therapien gemacht."

Der frühe Eintritt in die US-Armee habe ihm ebenfalls bei der Verarbeitung geholfen, wie Darnell sagte. "Ich bin tatsächlich geflüchtet, um in der Armee Ordnung, Geborgenheit und auch eine Familie zu erleben. Das klingt vielleicht verrückt, aber für mich war das eine neue Chance im Leben. Dort habe ich eine Disziplin erlebt, die mich mein ganzes Leben bis heute begleitet und mit der ich bisher alle Hürden überwunden habe."

