Dienstag, 21. März: Weltpremiere des ersten vollelektrischen Ford, der im Cologne EV Center gebaut wird

Unter dem Motto "Exploring Reinvented - Der nächste Ford: 100% elektrisch. 100% Abenteuer" präsentiert Ford sein neues E-Modell online

Mit der bevorstehenden Weltpremiere des ersten vollelektrischen Ford, der im Ford Cologne EV Center (EV = Electric Vehicle) für Kundinnen und Kunden in Europa gebaut werden wird, macht der Konzern in Europa den nächsten großen Schritt in seine elektrische Zukunft und schlägt ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf - mit unverwechselbaren Fahrzeugen, wie nur Ford sie bauen kann.

Wir laden Sie herzlich ein, am

Dienstag, 21. März 2023,

um 13.00 Uhr,

die Premiere des neuen, vollelektrischen Ford-Volumenmodells online mitzuerleben. Die Präsentation steht unter dem Motto "Exploring Reinvented - Der nächste Ford: 100% elektrisch. 100% Abenteuer".

Dies ist der entsprechende Einwahl-Link: https://ford.to/ExploringReinventedLive

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

