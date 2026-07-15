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Weniger ist mehr: Diese Camping-Helfer empfehlen die "Bella Italia"-Protagonisten

München (ots)

Erfahrene "Bella Italia"-Protagonisten verraten ihre persönlichen Camping-Empfehlungen

Vom Grill bis zum Mückenschutz: Welche Ausstattung den Campingalltag wirklich erleichtert - und worauf Camper verzichten können

Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 22. Juli 2026 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Camping bedeutet Freiheit - aber auch die Frage: Was muss wirklich mit? Zwischen cleveren Helfern und unnötigen Spielereien gibt es unzählige Gadgets, die den Urlaub erleichtern oder den Stauraum im Wohnwagen unnötig füllen. Welche Ausstattung sich in der Praxis bewährt hat und worauf sie beim Camping nicht verzichten möchten, verraten die "Bella Italia"-Protagonisten Sascha Fingerhuth, Sascha Bohner sowie Daniel und Roman Nawrot passend zum Start der neuen Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 22. Juli 2026 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Nicht jede Neuanschaffung macht das Campingleben einfacher. Manche Dinge sorgen für mehr Komfort, andere bleiben ungenutzt. Vier Camper geben ihre persönlichen Empfehlungen.

Sascha Fingerhuth: "Ein guter Grill gehört für mich einfach dazu."

Für Sascha Fingerhuth ist der Grill das Herzstück eines gelungenen Campingurlaubs. Gemeinsam draußen kochen, essen und den Abend mit Familie oder Freunden verbringen - genau das macht für ihn den besonderen Reiz des Campings aus.

Sascha Bohner: "Man braucht nicht immer das Größte und Teuerste."

Für Sascha Bohner zählen vor allem praktische Helfer, die den Alltag erleichtern - etwa eine Eiswürfelmaschine für heiße Sommertage, eine Elektropfanne zum unkomplizierten Kochen und stimmungsvolle Beleuchtung für gemütliche Abende.

Daniel und Roman Nawrot: "Lieber sinnvoll ausgestattet als überladen."

Auch Daniel und Roman Nawrot setzen auf Komfort - allerdings nur dort, wo er den Campingalltag wirklich erleichtert. Roman möchte auf eine Klimaanlage und Kaffeemaschine nicht verzichten. Daniel setzt auf einen Bollerwagen mit Strandausstattung, Alexa für die passende Urlaubsstimmung und ein Luftsofa zum Entspannen. Das wichtigste Gadget für beide ist jedoch ein Mückenschutz, der laue Sommerabende deutlich angenehmer macht.In diesem Punkt sind sich die beiden einig: Weniger ist oft mehr. Aufwendige Außenbeleuchtung und zu viele Kleidungsstücke bleiben beim nächsten Campingurlaub lieber zu Hause.

Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 22. Juli 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.

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