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"Hartz und herzlich - Tag für Tag" bei RTLZWEI: Neue Geschichten aus der Hansestadt Rostock

München (ots)

Jasmin und Maik suchen eine neue Bleibe

Sandra möchte den Führerschein machen

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab dem 28. Juli 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Sozialreportage begleitet erneut Menschen aus der Hansestadt Rostock, die sich den Herausforderungen des Alltags am Rande des Existenzminimums stellen. Jasmin und Maik stehen vor großen Umstellungen: Das Paar muss eine neue Unterkunft finden. Auch Sandra verfolgt ein Ziel, denn sie möchte mit dem Führerschein künftig unabhängiger werden. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab dem 28. Juli 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Jasmin und Maik stehen vor einem neuen Kapitel. Nach dem Auszug aus dem Mutter-Kind-Heim macht ihnen die Trennung von ihren Kindern zu schaffen. Die beiden kommen übergangsweise bei Bärbel unter, doch müssen dringend eine neue Bleibe finden. Für Maik steht außerdem eine weitere Veränderung an: Er möchte sein Gebiss in Ordnung bringen lassen.

Sandra hat ebenfalls große Pläne. Vor knapp einem Jahr zog die 42-Jährige mit ihrer fünfköpfigen Familie nach Ostfriesland. Dort möchte sie künftig mobiler und unabhängiger sein, weshalb sie seit einiger Zeit an ihrem Führerschein arbeitet. Auf dem Weg dorthin warten immer wieder neue Hürden. Kann sie ihr Ziel erreichen?

Bei Lena herrscht Ausnahmezustand. Die 20-Jährige weiß, dass sie in ihrer Wohnung dringend Ordnung schaffen müsste, doch das Aufräumen fällt ihr schwer. Unterstützung erhält sie von ihrer Freundin und Mentorin Pamela, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Gleichzeitig beschäftigt sich Lena mit ihrer beruflichen Zukunft und bemüht sich trotz Arbeitsunfähigkeit um einen Teilzeitjob.

Für Jana beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die junge Mutter hat die Möglichkeit, ihre erste eigene Wohnung einzurichten und steckt viel Herzblut in die Gestaltung der neuen vier Wände. Dabei achtet sie auf jedes Detail und versucht, mit begrenzten finanziellen Mitteln einen Wohlfühlort zu schaffen. Die neue Wohnung steht für sie nicht nur für einen Neuanfang, sondern auch für die Hoffnung auf mehr Stabilität und Sicherheit in ihrem Leben.

Auch bei weiteren Bewohnern stehen einschneidende Entwicklungen an. Jean blüht in seinem Job im Supermarkt auf und gewinnt dadurch mehr Selbstvertrauen und Souveränität. Damian möchte mit einer neuen Arbeitsstelle in der Wäscherei wieder Struktur in sein Leben bringen.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab dem 28. Juli 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI undsieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

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