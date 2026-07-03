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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: 70 Jahre Godzilla und eine deutsche Free-TV-Premiere

München (ots)

Freitag, 3. Juli 2026: "Godzilla Minus One" (20:15 Uhr)

Sonntag, 5. Juli 2026: "Which Brings Me To You" (20:15 Uhr)

Gigantische Monster, künstliche Intelligenz und außergewöhnliche Begegnungen: Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI verbinden spannende Action mit emotionalen Geschichten und futuristischen Visionen. Während am Freitag gleich zwei Godzilla-Filme für spektakuläre Monster-Action sorgen, stehen am Sonntag Liebe, Identität und die Frage, was den Menschen wirklich ausmacht, im Mittelpunkt.

Freitag, 3. Juli 2026

Zum 70. Jubiläum der legendären Godzilla-Reihe präsentiert das japanische Filmstudio Toho mit "Godzilla Minus One" (20:15 Uhr) den 33. Film der Reihe. Regisseur Takashi Yamazaki wurde für die Spezialeffekte des Films mit dem Oscar für die "Besten visuellen Effekte" ausgezeichnet. Als Godzilla das zerstörte Japan der Nachkriegszeit bedroht, stellt sich der ehemalige Kamikaze-Pilot Koichi Shikishima gemeinsam mit anderen Veteranen der gewaltigen Kreatur entgegen.

Mit "Godzilla" (22:55 Uhr) folgt anschließend die erste US-amerikanische Adaption der berühmten japanischen Monsterfilm-Reihe. Roland Emmerich inszenierte das Action-Abenteuer mit Matthew Broderick und Jean Reno. Nachdem eine riesige Echsenmutation New York verwüstet und sich im Untergrund von Manhattan einnistet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Bedrohung aufzuhalten.

Zu nächtlicher Stunde folgt "The Tuxedo - Gefahr im Anzug" (01:35 Uhr). Jackie Chan verbindet spektakuläre Stunts mit seinem unverwechselbaren Slapstick-Humor. Als Taxifahrer Jimmy Tong zufällig in den Besitz eines Hightech-Anzugs gerät, wird er wider Willen zum Geheimagenten.

Sonntag, 5. Juli 2026

Mit "Which Brings Me To You" (20:15 Uhr) feiert eine romantische Komödie ihre deutsche Free-TV-Premiere. Lucy Hale und Nat Wolff spielen zwei Fremde, die sich auf einer Hochzeit kennenlernen und statt eines One-Night-Stands ihre vergangenen Beziehungen und größten Geheimnisse miteinander teilen. Regie führte Romcom-Spezialist Peter Hutchings.

Romantisch und zugleich herrlich schräg geht es mit "Robots" (22:15 Uhr) weiter. Die Sci-Fi-Komödie verbindet Action, Roadmovie, Science-Fiction und Romantik. Als sich die Roboter-Doubles zweier Beziehungs-Hochstapler ineinander verlieben und durchbrennen, müssen ihre menschlichen Vorbilder zusammenarbeiten, bevor ihre Geheimnisse ans Licht kommen.

Zum Abschluss des Abends zeigt RTLZWEI den Sci-Fi-Thriller "Simulant" (00:00 Uhr). Regisseurin April Mullen erzählt eine Geschichte über künstliche Intelligenz, Identität und Menschlichkeit. Ein humanoider Android versucht, menschlicher zu werden - und gerät damit ins Visier eines Regierungsagenten.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen

Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Freitag, 3. Juli 2026, und Sonntag, 5. Juli 2026, bei RTLZWEI.

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