RTLZWEI

Bewegen und überraschen: RTLZWEI präsentiert die Programm-Highlights der TV-Saison 2026/27

München (ots)

Wie kein anderer Sender zeigt RTLZWEI die Vielfalt des echten Lebens. Ob große Reality-Shows, Doku-Soaps, Dokumentationen oder Reportagen - in der kommenden TV-Saison erzählt der Sender Geschichten, die bewegen und überraschen. Dabei verbindet RTLZWEI etablierte Erfolgsmarken mit neuen Ideen und frischen Formaten.

Thorsten Braun, CEO RTLZWEI: "RTLZWEI befindet sich auf einem Wachstumskurs. Wir sind der einzige Sender der großen Acht, der zuletzt bei der Sehbeteiligung hinzugewinnen konnte. Gleichzeitig stammt ein Fünftel der gesamten Nutzung von RTL+ aus RTLZWEI-Inhalten.

Diesen Weg setzen wir fort: Wir investieren weiter in unser Programm, stärken unsere etablierten Marken mit 17 neuen Staffeln und mehr als 1000 neuen Episoden, entwickeln mindestens acht neue Formatmarken und erweitern unser Angebot um mehr als 500 Spielfilme. So bauen wir unsere führende Position im TV und auf allen relevanten Plattformen weiter aus."

ENTERTAINMENT

Maison Tabou

Bei dieser Dating-Show dreht RTLZWEI den Spieß um: Erst Lust und Fantasie, dann Kennenlernen in der Realität. Singles lassen ihren Alltag hinter sich und tauchen ein in eine neue, sinnliche Welt. Schritt für Schritt legen sie ihre gewohnte Identität ab, geben sich ihrer Fantasie hin und schaffen eine mutigere, erotischere Version ihrer selbst. Am "Morgen danach" folgt die Begegnung mit den "realen Ichs": Kann aus körperlicher Anziehung mehr werden?

UFA Show & Factual, 10 Folgen, Herbst 2026

#CoupleChallenge - Halloween Special

Manchmal gibt es nichts Gruseligeres als Paarbeziehungen. Zeit also für ein großes Halloween-Special von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - dem großen Streaming-Hit bei RTL+ zu Jahresbeginn. Wieder wetteifern mehrere Teams aus Liebes- und Freundschaftspaaren in amüsanten Challenges um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro.

RTL Studios, 8 Folgen, Oktober 2026

Nightwash Live Open Air

Nightwash ist die Kult-Marke für Stand-Up Comedy in Deutschland - ob im legendären Waschsalon oder unter freiem Himmel. Mitte August gastiert "Nightwash Live Open Air" auf dem Schlossplatz in Münster. Das Line-up besteht wie immer aus bekannten Comedians und Newcomern der Stand-up-Szene: Osan Yaran, Kristina Bogansky, Markus Krebs, Falk Schug, Josepha Walter, Freddy Equé, Vincent Van Hofen und Bora. Moderation: Simon Stäblein.

Brainpool, September 2026, 1 Folge

Außerdem werden im Herbst 2026 neue Staffeln der Reality-Leuchttürme "Love Island VIP" und "Der Promihof" gezeigt. In den Trend-Markt Vertical Dramas steigt RTLZWEI mit einem Spin-Off von 'Berlin - Tag & Nacht' ein. Der Starttermin wird noch bekanntgegeben.

DOKUS UND REPORTAGEN

Ackern auf der Alp - Kühe, Käse, Knochenjob

Diese Doku-Reihe begleitet sieben Deutsche, die einen ganzen Sommer lang auf einer Alp in der Schweiz arbeiten. Zum Teil noch unerfahren treffen Männer und Frauen dort auf eine raue Bergwelt, in der sie von früh bis spät tausende Schafe hüten, Kühe melken, Käse herstellen oder Zäune errichten. Auch der mangelnde Komfort, die Einsamkeit und das oft extreme Wetter stellen die Sommerälpler vor große Herausforderungen.

Mediafish, 6 Folgen, 2027

Wildes Leben - Im Zoo ist die Hölle los (AT)

Die Doku-Reihe öffnet die Tore zur Wilhelma in Stuttgart - einem der artenreichsten Zoos der Welt. RTLZWEI stellt die Menschen vor, die diesen lebendigen Organismus am Laufen halten: Tierpfleger, den Tierarzt, Forschende und Techniker. Auch das Engagement des Zoos für den Artenschutz im Ausland wird dargestellt.

Vincent Productions, 6 Folgen, 2027

Auf Wiedersehen Leben (AT)

In Deutschland entscheiden sich jährlich rund 1000 Menschen, die unheilbar krank sind oder unter chronischen Schmerzen leiden, für einen selbstbestimmten Tod. Inzwischen ist assistierter Suizid auch hierzulande legal. Anders als in anderen Ländern Europas fehlt jedoch eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe. RTLZWEI zeigt die Lebens- und Leidensgeschichten von Betroffenen, die sich der finalen Entscheidung stellen: Weiterleben oder nicht? Die Dokumentation öffnet in sensibler Weise den Diskurs über Selbstbestimmung und Moral.

Readhead, 2027, 1 Folge

Hartes Deutschland - Die Angehörigen

Die Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" begleitet seit vielen Jahren Obdachlose und Suchtkranke in ihrem Alltag. Im Fokus dieser Spezialausgabe stehen zum ersten Mal nicht nur die Betroffenen, sondern auch deren Angehörige: Was sind die emotionalen, psychischen und sozialen Folgen für Eltern, Geschwister, Partner und Freunde von Drogenabhängigen? Wie gehen sie damit um, oft hilflos zusehen zu müssen, wenn ein geliebter Mensch sich selbst zerstört?

Spiegel TV, 1 Folge, 2027

Die Imbisshelden - voll lecker!

Deutschlands Imbiss-Betreiber bieten eine große kulinarische Vielfalt. "Die Imbisshelden - Voll lecker!" porträtiert sechs Geschäftsfrauen und -männer, die zwischen Grillplatte, Fritteuse und Kundschaft alles geben. Ob kreative Dönerideen, klassische Hausmannskost oder moderne Streetfood-Konzepte - hinter den Theken warten nicht nur leckere Gerichte, sondern auch persönliche Geschichten mit Herz und Humor.

SEO Entertainment, 6 Folgen, ab 28.07.2026

Mensch Polizist - Die Nachwuchscops

Die neue Generation der Berliner Polizei ist jünger, weiblicher, multikulturell. Diese spannende Doku-Reihe begleitet sechs Nachwuchskräfte, die frisch von der Polizeiakademie kommen und mit ihrem Dienst auf den harten Straßen der Hauptstadt beginnen.

Dokfilm, 4 Folgen, Frühjahr 2027

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

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