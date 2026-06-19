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RTLZWEI und TikTok bauen Partnerschaft aus:

"GRIP - Das Motorevent" nächster gemeinsamer Stopp

München (ots)

RTLZWEI und TikTok setzen erfolgreiche Live-Partnerschaft fort

Creatorin Zahira und Sophia Flörsch berichten direkt vom Nürburgring

Community-Challenge ermöglicht den Gewinn von Event-Tickets

Nach dem erfolgreichen Auftakt ihrer Zusammenarbeit beim Live-Event zu "Kampf der RealityAllstars" setzen RTLZWEI und TikTok ihre Partnerschaft im Live-Entertainment-Segment fort. Nächster gemeinsamer Stopp: "GRIP - Das Motorevent" am 21. Juni auf dem Nürburgring. Mit Creator-Content, Community-Aktivierungen und Live-Streams wird das Event nicht nur vor Ort, sondern auch digital für Fans erlebbar.

Die erste gemeinsame Aktivierung von RTLZWEI und TikTok im Frühjahr erzielte mehr als fünf Millionen Impressions und erreichte über 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer innerhalb eines zweistündigen Livestreams. An diesen Erfolg knüpfen die Partner nun mit einem der größten Motorsport-Events Deutschlands an.

Bereits im Vorfeld sorgte eine TikTok-Challenge für Aufmerksamkeit, bei der man Tickets für das Event gewinnen konnte. Am Veranstaltungstag selbst ist TikTok mit eigenem Branding auf dem Eventgelände präsent. Ein TikTok LIVE Container mit DJ verbindet Entertainment, Education und direkte Interaktion in einer kompakten Erlebniswelt. Ein TikTok-gebrandetes Drift-Taxi sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen machen die Plattform direkt vor Ort zusätzlich erlebbar.

Mit dabei sind Zahira, eine bekannte europäische Creatorin und Livestreamerin mit mehreren hunderttausend treuen Followern sowie eine der bekanntesten Motorsportlerinnen, Sophia Flörsch. Die Automobilrennfahrerin hat im Laufe ihrer Karriere in verschiedenen hochkarätigen Rennserien wie der Formel 3, der DTM, der Langstrecken-Weltmeisterschaft und der Formel E (als Entwicklungs- und Testfahrerin) teilgenommen.

Ein besonderes Highlight sind die Live-Streams direkt vom Nürburgring. Diese werden über die offiziellen TikTok-Kanäle von GRIP und RTLZWEI sowie die Accounts der beteiligten Creator ausgespielt. Fans können das Geschehen in Echtzeit verfolgen und Teil des Events werden - auch ohne vor Ort zu sein.

"GRIP - Das Motorevent" feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Nach Bispingen am 13. Juni und dem Nürburgring am 21. Juni folgt am 4. Oktober das Event am Lausitzring.

Über GRIP - Das Motorevent:

"GRIP - Das Motorevent" gehört zu den größten Motorsport- und Automobil-Events Deutschlands. Fans erleben spektakuläre Fahrzeugpräsentationen, Showfahrten, Meet & Greets, Action auf und neben der Strecke sowie zahlreiche Programmpunkte rund um die Marke GRIP.

Über TikTok:

TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unser Ziel ist es, Kreativität zu wecken und Freude zu bereiten. TikTok hat seine globalen Hauptsitze in Los Angeles sowie Singapur und weltweit Büros unter anderem in New York, London, Dublin, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seoul und Tokio.

Über RTLZWEI

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

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