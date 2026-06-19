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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Zwischen Wahrheit, Täuschung und großen Gefühlen

München (ots)

Freitag, 19. Juni 2026: "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" (20:15 Uhr)

Sonntag, 21. Juni 2026: "Beautiful Disaster" (20:15 Uhr)

Helden, Geheimnisse und gefährliche Entscheidungen stehen im Mittelpunkt der Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI. Ob außergewöhnliche Retter, rätselhafte Erinnerungen, leidenschaftliche Liebesgeschichten oder folgenschwere Begegnungen - die Protagonisten werden immer wieder vor unerwartete Herausforderungen gestellt. Spannung, Action und Emotionen sind dabei garantiert.

Freitag, 19. Juni 2026

Sieben Helden der Weltliteratur vereint im Kampf gegen das Böse: In "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" (20:15 Uhr) treffen Figuren wie Allan Quatermain, Kapitän Nemo, Mina Harker und Dr. Jekyll/Mr. Hyde aufeinander. Sean Connery ist in seiner letzten Filmrolle als Anführer der ungewöhnlichen Truppe zu sehen. Als ein maskierter Größenwahnsinniger die Zerstörung Venedigs während eines Gipfeltreffens aller Staatsmänner plant, bleiben der Liga nur 96 Stunden, um die Welt zu retten.

Sci-Fi-Action und Identitätssuche stehen anschließend bei "Total Recall" (22:25 Uhr) im Mittelpunkt. Regisseur Len Wiseman, bekannt durch die "Underworld"-Reihe, inszenierte das futuristische Actionspektakel mit Colin Farrell, Kate Beckinsale und Jessica Biel. Als sich Fabrikarbeiter Douglas Quaid künstliche Erinnerungen einpflanzen lassen will, gerät sein Leben völlig außer Kontrolle und die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen.

Sonntag, 21. Juni 2026

Mit "Beautiful Disaster" (20:15 Uhr) zeigt RTLZWEI die Verfilmung des gleichnamigen New-York-Times-Bestsellers von Jamie McGuire, der in 38 Ländern veröffentlicht wurde. Dylan Sprouse und Virginia Gardner übernehmen die Hauptrollen in der romantischen Geschichte um Underground-Fighter Travis und Collegeanfängerin Abby. Eine scheinbar harmlose Wette bringt die beiden einander näher, doch Abbys Vergangenheit droht alles zu verändern.

Danach wird es mit "Fresh" (22:05 Uhr) deutlich düsterer. Das Regiedebüt von Mimi Cave verbindet schwarzen Humor mit Thriller- und Horrorelementen. Daisy Edgar-Jones in der Rolle Noa und Sebastian Stan als Steve spielen die Hauptrollen in einer Geschichte, die zunächst wie eine romantische Komödie beginnt, bevor ein Wochenendtrip eine verstörende Wendung nimmt.

Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Freitag, 19. Juni 2026, und Sonntag, 21. Juni 2026, bei RTLZWEI.

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