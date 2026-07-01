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Sommer, Sonne, Stellplatzglück: "Bella Italia - Camping auf Deutsch" kehrt mit neuen Geschichten zurück

München (ots)

Mit Nicole und Sascha Fingerhuth, Sascha und Dennis sowie Familie Nawrot

Zwischen Urlaubsträumen, Traumhochzeit und Camping-Neuland

Neuer Sendeplatz für "Bella Italia - Camping auf Deutsch": Ab 22. Juli 2026 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Auf Europas größtem Campingplatz beginnt eine neue Urlaubssaison: "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet wieder deutsche Camper auf dem Marina di Venezia und zeigt die kleinen und großen Geschichten, die das Leben zwischen Wohnwagen, Vorzelt und Adriastrand schreibt. Neu ist auch der Sendeplatz: Ab dem 22. Juli läuft das Format immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Mit dabei sind erneut Nicole und Sascha Fingerhuth aus Bonn, die gemeinsam mit ihrer Camping-Clique für jede Menge Unterhaltung sorgen. Auch die Bodenseeboys Sascha und Dennis verbringen ihren Sommer wieder auf dem Marina di Venezia und stellen sich mit ihren kreativen Ideen und ungewöhnlichen Projekten neuen Herausforderungen.

Erstmals zu sehen ist Familie Nawrot aus München: Während Camping-Fan Roman bereits Erfahrung mitbringt, betritt Ehemann Daniel gemeinsam mit den Adoptivzwillingen Melodie und Romeo weitgehend Camping-Neuland. Zwischen Familienalltag, Vorzeltaufbau und italienischer Urlaubsstimmung sammelt die Familie ihre ganz eigenen Eindrücke.

Für besondere Momente sorgen außerdem Hannes und Christine, die nach vielen Jahren auf dem Marina immer wieder neue gemeinsame Abenteuer erleben, sowie Angelika und Peter, die mit ihrer Kreativität und ihrem besonderen Humor zu den unverwechselbaren Campern des Platzes zählen. Ein weiteres Highlight der Staffel: Burlesque-Tänzerin Setty und ihr amerikanischer Verlobter Tanner planen ihre Traumhochzeit direkt auf dem Marina di Venezia und verwandeln den Strand des Campingplatzes in eine außergewöhnliche Hochzeitskulisse.

"Bella Italia - Camping auf Deutsch" zeigt auch in den neuen Folgen authentische Geschichten über Freundschaft, Familie, Liebe und die besondere Leidenschaft fürs Campen - vor der einzigartigen Kulisse des Campingplatz Marina di Venezia.

Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 22. Juli 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.

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