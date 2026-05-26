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MDR-Talk „Fakt ist! Vor Ort“ aus Zichtau zum Thema: „Abgelegen, Abgewandert – vergisst die Politik den ländlichen Raum?“

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Leipzig (ots)

Weite Landschaft, weite Wege – die Altmark hat mit strukturellen Problemen zu kämpfen: Die Bevölkerung schrumpft, viele Orte sehen sich mit Abwanderung und Leerstand konfrontiert. Wie gestalten die Menschen hier ihre Heimat – und wo erwarten sie Hilfe? Darüber diskutiert die „Fakt ist!“-Runde am 27. Mai 2026 vor Ort in Zichtau, zu sehen ab 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen und im Stream auf mdr.de.

Das Altmark-Dorf Zichtau ist ein Ortsteil von Gardelegen, der flächenmäßig drittgrößten Stadt Deutschlands mit knapp 22.000 Einwohnern. In der Region schließen seit Jahren viele Läden, Banken und Arztpraxen. Aus Krankenhäusern werden Senioren-Residenzen. Wer Arbeit hat, muss oft etliche Kilometer pendeln. Der seit langem erwartete Ausbau der A14 geht nur schleppend voran.

Wie kann das Leben in der Altmark trotzdem attraktiv bleiben? Wo finden die Menschen Perspektiven – wie schaffen sie sich selbst welche, und was sollte die Politik unternehmen?

„Fakt ist!“ lädt Bürgerinnen und Bürger ein, die in der Region leben, sich engagieren und von der Entwicklung einerseits betroffen sind und sie andererseits aktiv zu gestalten versuchen: von Unternehmern und Bauern über Azubis und Studierende bis hin zu Künstlerinnen und Künstlern. Sie stellen ihre Fragen zum Wandel der Region und den Mitteln, die es für eine bessere Entwicklung braucht, an:

Lydia Hüskens, FDP, Ministerin für Infrastruktur und Digitales,

Franziska Kersten, SPD-Bundestagsfraktion sowie

Steve Kanitz, SPD, Landrat Altmarkkreis Salzwedel.

Moderiert wird die Sendung von Susann Reichenbach und Stefan Bernschein.

Zudem kommen viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste aus der MDRfragt-Community zu Wort. Die Veranstaltung auf dem Gut Zichtau ist ab 18 Uhr auch offen für alle interessierte Besucherinnen und Besucher aus der Region.

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