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„Hol dir deine Show!“ im Osterzgebirge: Karsdorf schickt Peter Imhof auf die Handwerkermeile

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Leipzig (ots)

Karsdorf hat sich die Show geholt: Der Ortsteil von Rabenau steht diesmal im Rampenlicht, wenn in der kommenden Woche die 12. Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ live ausgestrahlt wird. Diesmal dreht sich alles um echtes Handwerk aus dem Osterzgebirge. Tischler, Schmied, Holzarbeiter & Co. zeigen ihr Können und laden Show-Moderator Peter Imhof zur „Gesellenprüfung“ ein. Ob er es schafft, die einzelnen Handwerkerprüfungen zu bestehen, ist am 29. Mai ab 20.15 Uhr in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen zu verfolgen.

Moderatorin Julia Krüger präsentiert die Live-Show direkt aus der knapp 400 Einwohner zählenden Gemeinde und bringt gemeinsam mit bekannten Künstlern, Vereinen und den Menschen vor Ort die besondere Atmosphäre von Karsdorf auf die Bühne. Mit dabei sind unter anderem Uta Bresan, Georg Stengel, die A-cappella-Band MEDLZ und Schlagersänger René Ulbrich. Außerdem bekommen „The Grey Rocks“ aus der Region die Chance, sich vor einem großen Fernsehpublikum zu präsentieren.

Bewerbungen weiterhin möglich:

„Hol dir deine Show!“ wird nicht im Studio produziert, sondern direkt vor Ort in kleinen Gemeinden in Mitteldeutschland. Genau das macht den besonderen Reiz des Formats aus: Musikstars treffen auf Vereine, regionale Traditionen und Menschen mit spannenden Geschichten.

Mit der Sendung gibt der MDR kleinen Orten und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine Bühne. Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Schlager- und Popszene entstehen dabei musikalische Abende mit viel Regionalität und direktem Austausch mit dem Publikum.

Gemeinden aus Mitteldeutschland können sich weiterhin für die Sendung bewerben unter: www.mdr.de/holdirdeineshow

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