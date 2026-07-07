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Neu bei RTLZWEI: "Die Imbisshelden - Voll lecker!": Zwischen Fritteuse, Food-Festival und großen Träumen

München (ots)

Von Kartoffeldöner bis zur Trüffelpommes: Sechs Imbissbetreiber geben Einblicke in ihren Alltag

Franchise-Pläne, Food-Festivals und ungewöhnliche Kreationen sorgen für jede Menge Abenteuer

"Die Imbisshelden - Voll lecker!" ab dem 28. Juli 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"Die Imbisshelden - Voll lecker!" zeigt eine kulinarische Reise durch Deutschlands vielfältige Imbisslandschaft. Begleitet werden sechs Betreiberinnen und Betreiber, die täglich zwischen Grillplatte, Fritteuse und Kundschaft alles geben. Ob kreative Dönerideen, klassische Hausmannskost oder moderne Streetfood-Konzepte - hinter den Theken warten nicht nur leckere Gerichte, sondern auch persönliche Geschichten mit Herz und Humor. "Die Imbisshelden - Voll lecker!" ab dem 28. Juli 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

In der "Bulettenschmiede" bei Hannover serviert Jörg traditionelle Hausmannskost. Er hat große Zukunftspläne: Der ehemalige LKW-Fahrer träumt vom eigenen Imbiss in Thailand und testet dafür neue Rezepte. In Köln verfolgt Alex mit seinem "Baron Imbiss-Kult" ebenfalls ehrgeizige Pläne. Der 32-Jährige setzt auf gehobenes Fast Food in Bowl-Form, Social-Media-Präsenz und den Ausbau seines Unternehmens zum Franchise-System. Doch der Weg zum Erfolg ist nicht immer einfach. Von der Eröffnung seines ersten Franchise-Standorts bis hin zum eigenen Streetfood-Festival warten einige Herausforderungen.

Außergewöhnlich wird es bei Hani: In Oldenburg begeistert er seine Kundschaft bei "Al Hay Döner" mit kreativen Spezialitäten wie Kartoffel-, Spargel- oder Grünkohldöner. Während seine Werke Kultstatus genießen, steht der "Kartoffeldönermann" vor einem emotionalen Neuanfang: Nach mehr als drei Jahrzehnten muss er seinen Standort verlassen und mit seinem Geschäft umziehen. In Rostock tüftelt Ben von "Onkel Ben's Imbiss" an eigenen Gewürzmischungen, neuen Burger-Ideen und organisiert mit seinem Country-Fest das größte Event seiner bisherigen Laufbahn.

Dass die Imbisswelt längst keine Männerdomäne mehr ist, zeigen Randa und Olga. Bei "Rüyam Gemüse Kebab" in Berlin versorgt Randa ihre Kundschaft gemeinsam mit ihrem Team rund um die Uhr. Zwischen Nachtschichten, neuem Merchandising und einem selbst produzierten Musikvideo bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Im niedersächsischen Bistro- und Bikertreff "Auf dem Ith" bewirtet Olga in der Bikersaison sieben Tage die Woche ihre Gäste und meistert täglich den Spagat zwischen Familienleben und Imbissbetrieb.

"Die Imbisshelden - Voll lecker!" ab dem 28. Juli 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von SEO Entertainment GmbH.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Imbisshelden - Voll lecker! - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Imbisshelden - Voll lecker!":

Deutschlands Imbisslandschaft zeigt große kulinarische Vielfalt, mit traditionellen Klassikern und internationalen Spezialitäten wie Döner und Falafel. "Die Imbisshelden - Voll lecker!" begleitet sechs Imbiss-Betreiber in Deutschland, die mehr als nur Currywurst und Kebab bieten. Mit Herz und Humor werden ihre alltäglichen Herausforderungen und Geschichten beleuchtet, während sie ihre Kunden satt und glücklich machen.

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