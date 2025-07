dpa Picture-Alliance GmbH

Tobias Marold neu bei der dpa Picture-Alliance: Teamleiter im New Business-Team

Frankfurt am Main (ots)

Tobias Marold verstärkt ab sofort die dpa Picture-Alliance als Teamlead im New Business-Team. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Marktanalyse und Strategieentwicklung sowie den gezielten Ausbau und die Pflege neuer Kundenbeziehungen.

"Seit meinem Start in der Bildbranche vor knapp 20 Jahren steht die dpa Picture-Alliance für mich für Qualität, ein phänomenales Partnernetzwerk und das wichtigste Archiv in Deutschland - nun habe ich die großartige Chance, das Team über die in den vergangenen Jahren entstandenen Bekanntschaften hinaus kennenzulernen und möglichst bald mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die Kolleginnen und Kollegen im New Business-Team, die bereits sehr erfolgreich agieren und darauf, mit ihnen gemeinsam weitere Möglichkeiten zu finden, unseren Beitrag zum Erfolg der dpa Picture-Alliance beizusteuern."

"Mit Tobias Marold gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten, der sowohl strategisch als auch operativ viel Erfahrung mitbringt", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der dpa Picture-Alliance. "Seine Erfolge im Vertrieb, sein Gespür für Marktpotenziale und sein klarer Fokus auf nachhaltige Kundenbeziehungen werden unserem New Business-Team wichtige Impulse geben."

Tobias Marold verfügt über umfassende Erfahrung in der Bildbranche. Zu seinen bisherigen Stationen zählen leitende Vertriebspositionen als Head of Sales bei imago Images sowie als Vertriebsleiter DACH bei Bridgeman Images. Seine Schwerpunkte lagen dabei in der Kundenbetreuung, der Analyse von Marktpotenzialen, dem Controlling sowie der Entwicklung und Führung von Teams.

Über dpa Picture-Alliance

Unter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die dpa Picture-Alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

