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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Aliens, Apokalypse und Videospiel-Nostalgie

München (ots)

Freitag, 10. Juli 2026: "Cowboys & Aliens" (20:15 Uhr)

Sonntag, 12. Juli 2026: "Scary Movie 5" (20:15 Uhr)

Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bieten ein abwechslungsreiches Wochenende zwischen spektakulären Genre-Mixen und kultigen Komödien. Am Freitag treffen mit "Cowboys & Aliens" (20:15 Uhr) und "28 Weeks Later" (22:35 Uhr) Science-Fiction, Western und Endzeit-Action aufeinander. Am Sonntag steht dann der Spaß im Mittelpunkt. "Scary Movie 5" (20:15 Uhr) und "Pixels" (21:50 Uhr) sorgen für jede Menge Popkultur, Nostalgie und humorvolle Unterhaltung.

Freitag, 10. Juli 2026

Western-Nostalgie trifft auf zeitgenössische Science-Fiction: Den Auftakt macht "Cowboys & Aliens" (20:15 Uhr), eine ungewöhnliche Mischung aus klassischem Western und Sci-Fi-Action. Cowboy Jake Lonergan (Daniel Craig) erwacht ohne Erinnerung in der Wüste Arizonas. An seinem Arm entdeckt Lonergan eine geheimnisvolle Apparatur, die sich als entscheidende Waffe gegen eine Alien-Invasion entpuppt. Gemeinsam mit den Bewohnern der Westernstadt Silver City stellt er sich den außerirdischen Angreifern entgegen. Neben Daniel Craig ist der Genre-Mix unter anderem auch mit Harrison Ford ("Indiana Jones", "Star Wars") in der Hauptrolle prominent besetzt.

Im Anschluss folgt mit "28 Weeks Later" (22:35 Uhr) packende Endzeit-Spannung. Sechs Monate nach dem ersten Ausbruch des Rage-Virus soll London wieder besiedelt werden - bis die tödliche Seuche erneut ausbricht und die Hoffnung auf einen Neuanfang zerstört. Die Fortsetzung des Kultfilms "28 Days Later", bei dem Oscar-Preisträger Danny Boyles Regie führte, gehört zu den bekanntesten Vertretern des modernen Zombie-Kinos und entstand unter der Regie des Spaniers Juan Carlos Fresnadillo.

Sonntag, 12. Juli 2026

Fantasy-Komödie mit Kultparodien: Der Sonntagabend startet mit "Scary Movie 5" (20:15 Uhr). Im fünften Teil der erfolgreichen Filmreihe gerät ein junges Paar in den Mittelpunkt übernatürlicher Ereignisse und möchte dem Spuk mit Hilfe eines Experten für paranormale Erscheinungen ein Ende setzen. Wie gewohnt nimmt die Komödie zahlreiche Kinohits aufs Korn - darunter "Paranormal Activity", "Mama", "Black Swan", "Evil Dead" und "Inception". Zum prominenten Ensemble gehören Ashley Tisdale, Charlie Sheen, Lindsay Lohan, Snoop Dogg, Terry Crews, Jerry O'Connell und Mike Tyson.

Anschließend kämpfen in "Pixels" (21:50 Uhr) ehemalige Arcade-Champions gegen Videospielfiguren, die im echten Leben zur Bedrohung für die Menschheit werden. Die Actionkomödie verbindet Science-Fiction mit 1980er-Jahre-Nostalgie und basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm von Patrick Jean. Regie führte Chris Columbus, der unter anderem mit "Kevin - Allein zu Haus", "Mrs. Doubtfire" sowie den ersten beiden "Harry Potter"-Filmen internationale Erfolge feierte. Vor der Kamera stehen Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage, Josh Gad und Michelle Monaghan.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 10. Juli 2026, und Sonntag, 12. Juli 2026, bei RTLZWEI.

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