AOK Baden-Württemberg

AOK Baden-Württemberg gewinnt Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Stuttgart (ots)

Landtagswahl-Kommunikation der AOK Baden-Württemberg als "Politische Kampagne des Jahres" ausgezeichnet

Die AOK Baden-Württemberg ist beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation in der Kategorie "Politische Kampagne des Jahres" ausgezeichnet worden. Mit der Kampagne "Gesunde Wahl BW" entwickelte die Krankenkasse zur Landtagswahl 2026 ein interaktives Online-Portal, das gesundheitspolitische Positionen auf Wahlkreisebene sichtbar machte und damit informierte Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger ermöglichte.

Ausgangspunkt der Kampagne war eine deutliche Diskrepanz: In einer forsa-Umfrage des AOK-Bundesverbandes zur Bundestagswahl 2025 nannten 48 Prozent der Deutschen Gesundheit als wichtigstes politisches Handlungsfeld. "Gesundheit belegte damit Platz 1 - noch vor Wirtschaft und innerer Sicherheit. Gleichzeitig wussten aber nur sieben Prozent, was die einzelnen Parteien in der Gesundheitspolitik konkret vorhaben. Diese Lücke wollten wir nicht länger hinnehmen", beschreibt Dr. Jörg Schweigard, Leiter der Stabsstelle Presse, PR & Vorstandskommunikation und Pressesprecher der AOK Baden-Württemberg das Kampagnenziel.

Das Ergebnis war ein interaktives Portal mit Wahlkreiskarte und 70 Regionalseiten, auf denen 280 Kandidierende zu ihren Vorstellungen zur Gesundheitspolitik vor Ort befragt wurden. Vorangestellt wurden regionalisierte Bevölkerungsumfragen sowie politischen Statements der AOK-Geschäftsführungen auf Wahlkreisebene. Die Kampagnenseite war Ausgangspunkt eines mehrstufigen Kommunikationsansatzes, der Pressegespräche, Podiumsdiskussionen, Kochevents und Medienplatzierungen umfasste sowie Verlängerungen in der Kundenkommunikation und internen Kommunikation.

"Als regionale Gesundheitskasse haben wir damit bewusst Stellung genommen, um Transparenz zu schaffen - dies ist Ausdruck unserer Verantwortung gegenüber den 4,6 Millionen Menschen im Land, die wir versorgen. Dass so viele Kolleginnen und Kollegen diesen Anspruch mit so viel Einsatz und Engagement geteilt haben, macht diesen Preis für uns zu etwas ganz Besonderem", betont Schweigard.

Die Kampagne verstand sich dabei als Beitrag zu einem sachlichen Diskurs. Ziel war es die gesundheitspolitische Expertise der AOK Baden-Württemberg auch im Regionalen sichtbar zu machen

"Gesundheit und Pflege sind zentrale Anliegen der Menschen in diesem Land - dies muss sich auch in der Politik widerspiegeln. Mit "Gesunde Wahl BW" haben wir erstmals systematisch sichtbar gemacht, was die AOK Baden-Württemberg, die Menschen vor Ort und die Kandidierenden wollen - so entsteht Austausch und politischer Dialog", ergänzt Dr. Holger Pressel, Leiter der Stabsstelle Politik, Verbände und Gremienmanagement der AOK Baden-Württemberg.

Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation wird von Quadriga und KOM - Magazin für Kommunikation verliehen und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für digitale Kommunikation im deutschsprachigen Raum.

Original-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell