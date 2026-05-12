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Neue Folge "Armes Deutschland": Ungewisse Veränderungen und Kampf um Neubeginn

München (ots)

Mark muss eine neue Bleibe für sich und Tochter Melina finden

Angelique und Mike erhalten eine Anzeige vom Jobcenter

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 12. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Mark ist nach der Trennung von Manuela verzweifelt. Gemeinsam hatten sie ihr Traumhaus zur Miete bezogen - nun steht der große Auszug bevor. Auch Mike und Angelique möchten neue Wege einschlagen und Pirmasens verlassen. Ihr Glück wird jedoch getrübt: Sie werden vom Jobcenter angezeigt. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 12. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Mark und Manuela hatten sich ein gemeinsames Leben mit ihren Kindern Melina und Mason aufgebaut, aber der Traum von einer heilen Familie ist geplatzt. Manuela hat sich getrennt und ist mit Mason ausgezogen. Nachdem Mark mit Tochter Melina im Haus geblieben ist, droht ihm eine Räumungsklage. Inzwischen hat der 29-Jährige eine Wohnung gefunden, doch bisher hat er es nicht geschafft, das Haus auszuräumen - die Umstände zehren an seinen Kräften. Glücklicherweise greifen ihm sein Vater und Onkel unter die Arme, aber die Herausforderung scheint trotz Hilfe zu groß.

Auch Ange und Mike planen einen Ortswechsel. Nachdem ihnen der Schuldenberg über den Kopf gewachsen ist, erhoffen sie sich in einer anderen Stadt neue Perspektiven. In der Nähe von Landau soll es bessere Jobchancen für Mike geben und Ange plant den Schulabschluss nachzuholen. Es gibt nur ein Problem: Für eine neue Wohnung muss das Paar 1.500 Euro Kaution auftreiben. Einen Teil haben die jungen Eltern bereits von einem Familienmitglied erhalten, aber ein Restbetrag bleibt offen. Als die beiden eine Lösung gefunden haben, trifft schon die nächste Hiobsbotschaft ein: eine Anzeige wegen Betrugs vom Jobcenter. Droht Mike jetzt das Gefängnis?

Winni und seine Schwester Silvia leben nach jahrzehntelanger Arbeit vom Staat. Winni ist Malermeister, hat einen Abschluss im Projektmanagement und war selbstständig. Silvia hat 35 Jahre am Fließband gearbeitet, zuletzt als Produktionshelferin bei einer Zeitarbeitsfirma. Trotz stetiger Bemühungen und dem großen Wunsch, es wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu schaffen, erhalten sie auf Bewerbungen bisher nur Absagen. Aufgeben ist jedoch keine Option - durch Weiterbildungen möchten sie am Ball bleiben und ihre Chancen auf eine Stelle erhöhen.

Nadine wagt ebenfalls einen Neuanfang. Aufgrund einer belastenden Vergangenheit ist sie aus ihrem Heimatort weggezogen. Jetzt möchte sie dorthin zurück, um sich mit ihrer Tochter ein neues Leben in der Nähe von ihrer Mutter und Freunden aufzubauen. Für die 24-Jährige ist es wichtig, eine Arbeit zu finden und auf eigenen Beinen zu stehen. Schafft Nadine es, den Neustart durchzuziehen?

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 12. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, rund fünf Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

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