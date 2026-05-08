RTLZWEI

"Kampf der RealityAllstars": Rivalitäten und ein unmoralisches Angebot

München (ots)

Rivalen werden zu Couples: In der Sala wird es hitziger denn je

Ein unmoralisches Angebot bringt verborgene Wahrheiten ans Licht

"Kampf der RealityAllstars" am 10. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Der Druck in der paradiesischen Sala steigt: Die Aufteilung in Teams durch die Neuankömmlinge Emmy und Cosimo sorgt für ordentlich Feuer bei den Allstars. Rivalitäten werden intensiver und das Misstrauen untereinander wächst. Als dann noch ein verführerisches Angebot auf den Tisch kommt, spitzt sich die Lage zu. Wer hält dem Druck stand? "Kampf der RealityAllstars" am 10. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

In der Sala wird es gleich zu Beginn intensiv: Die Neuankömmlinge Emmy und Cosimo mussten die Allstars in Teams einteilen - und haben damit vor allem bei Matthias Mangiapane einen Nerv getroffen. Aus seinem Unmut macht er kein Geheimnis: "Wie respektlos ihr seid!". Während Matthias die Entscheidung noch verarbeitet, bricht schon das nächste Drama aus. Georgina echauffiert sich darüber, dass Sam seinen Drink ohne sie genießt. Matthias empfindet die Alkoholverteilung allgemein als ungerecht und nutzt die Gelegenheit, um bei Georgina Dampf abzulassen: "Du hast dich da unten zugeleuchtet wie Claudia Obert". Weniger feindlich, aber nicht mit weniger Feuer geht es bei Paco zu: kleine Flirts mit Emmy heitern die Stimmung auf. Ob sich da mehr zwischen den beiden anbahnt?

Am nächsten Morgen fliegt der Starblitz mit Neuigkeiten ein: Die frisch vereinten Allstars werden an der "Wand der Wahrheit" als Paare bewertet und so manches Ego wird auf die Probe gestellt. Eine große Frage steht im Raum: Welches Allstar-Couple ist Realitygold? Matthias wird dabei von Emmy an seine Grenzen gebracht: "Ich schlag' dir die ganze Wand gleich kaputt". Als wäre die Anspannung in der Sala nicht schon groß genug, setzt ein unmoralisches Angebot dem Ganzen die Krone auf: Die Couples können ihren Teampartner für Safety verkaufen. Doch die Sache hat einen Haken. Nehmen beide Parts das Sonderangebot an, erhalten sie jeweils einen Nachteil für das Safety-Spiel. Loyalität oder Eigennutz? Jetzt zeigt sich, wer ehrlich spielt und wer nur an sein eigenes Wohl denkt.

Im berüchtigten "Kampf der Realitystars"-Safety-Spiel "Müll-O-Tonne" geben die Allstars nochmal alles, um sich ihren Platz zu sichern. Auch hier ist wieder Teamplay gefragt. Welches Paar schafft es, die meisten O-Töne fehlerfrei aufzusagen? Im Anschluss geht es in der "Stunde der Wahrheit" gleich um ein zweifaches Aus: Welches Couple muss die Sala verlassen?

"Kampf der RealityAllstars" am 10. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell