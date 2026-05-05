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10 Jahre "GRIP - Das Motorevent": Nach mehr als einer halben Million Besuchern startet jetzt die Jubiläumssaison

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München (ots)

drei große Jubiläums-Events in Bispingen, am Nürburgring und am Lausitzring

von "Cars & Coffee"-Treffen zum Mega-Festival für Auto-Enthusiasten

Ein Jahrzehnt, über 500.000 Besucher und eine stetig wachsende Community: "GRIP - Das Motorevent" feiert 2026 sein 10-jähriges Jubiläum und schreibt damit ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Was 2016 in Bispingen als kleines "Cars & Coffee"-Treffen begann, hat sich zu einem der größten und emotionalsten Automobil-Festivals Europas entwickelt.

Auch 2026 setzt RTLZWEI gemeinsam mit Image Entertainment die Erfolgsgeschichte mit drei Jubiläums-Events fort.

Die Termine:

13. Juni 2026 - Bispingen

21. Juni 2026 - Nürburgring

4. Oktober 2026 - Lausitzring

Zum Jubiläum kehrt "GRIP - Das Motorevent" bewusst zu seinen Wurzeln zurück: In Bispingen erwartet die Besucher eine besondere Atmosphäre als Hommage an die Anfänge und gleichzeitig ein Rückblick auf die beeindruckende Entwicklung der letzten zehn Jahre.

Die Fans dürfen sich wieder auf ein spektakuläres Programm freuen: Drift- und Renntaxis, aufwendig getunte Fahrzeuge, Supercars sowie bekannte Gesichter aus der Automobil- und Influencer-Szene. Die Moderatoren von "GRIP - das Motormagazin" sorgen vor Ort für Nähe zur Community und machen das Event hautnah erlebbar.

"GRIP - Das Motorevent" ist dabei weit mehr als ein Festival: Es ist eine Plattform für Marken, Partner und die Szene, um die Zielgruppe der Auto-Enthusiasten direkt und emotional zu erreichen - on the ground und über alle relevanten Kanäle hinweg.

Die Eventreihe profitiert von der starken Medienmarke "GRIP" auf RTLZWEI:

bis zu 5,0 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen

bis zu 11,1 % Marktanteil in der männlichen Zielgruppe 14-29 Jahre

Auch digital erreicht "GRIP" eine breite und engagierte Community:

YouTube: über 1,5 Millionen Abonnenten

Facebook: über 1 Million Follower

Instagram & Snapchat: über 520.000 Follower

TikTok: über 317.000 Follower

Die Vermarktung der crossmedialen Plattform - von Event über TV bis hin zu Social Media - erfolgt durch El Cartel Brothers und ermöglicht Partnern maßgeschneiderte Integrationen entlang der gesamten Customer Journey.

Diese starke Verzahnung aus TV, Event und Social Media macht "GRIP" zu einer der relevantesten Marken für Automobil-Enthusiasten im deutschsprachigen Raum.

Tickets für alle Events der Jubiläumssaison sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zu Terminen, Programmpunkten und Ticketkategorien gibt es unter www.grip-dasmotorevent.de

Quelle: AGF/GfK, Marktstandard Bewegtbild, 01.05.2025-26.04.2026

Quelle: Facebook- und Instagram Insights, YouTube-, TikTok- und Snapchat Analytics, 01.01.-28.04.2026

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über Image Entertainment Events:

IMAGE ENTERTAINMENT Events & Drivestyle Production ist eine spezialisierte Full-Service-Agentur aus Hamburg, die hochemotionale Markenerlebnisse für die Automobilbranche realisiert. Als langjähriger Partner von RTLZWEI verantwortet das Unternehmen die ganzheitliche Konzeption und Durchführung der bundesweiten Eventreihe "GRIP - DAS MOTORMAGAZIN". Das Portfolio umfasst zudem die strategische Entwicklung der Lifestyle-Kollektionen,sowie die Herausgabe des offiziellen GRIP-Printmagazins. Durch diese Verzahnung von Live-Entertainment, Publishing und hochwertigen Markenprodukten schafft IMAGE ENTERTAINMENT eine lückenlose und authentische Erlebniswelt für Automobil-Enthusiasten.

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