FYNE Travel sieht wachsende Nachfrage nach individuellen Erlebnissen auf kleineren Kreuzfahrtschiffen

Die weltweite Nachfrage nach Premium-Kreuzfahrten steigt - und sie verändert sich deutlich. Neben großen Luxusreedereien gewinnen vor allem kleinere Boutique-Anbieter, hochwertige Flusskreuzfahrten sowie Expeditionsrouten und Weltreisen an Bedeutung. Nach Einschätzung von FYNE Travel, der Luxusmarke der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe, verlagern sich die Wünsche vieler Reisender spürbar in Richtung individueller Erlebnisse auf kleineren Schiffen.

Luxus neu definiert: Weniger Gäste, mehr Raum für Erlebnisse

Der Kreuzfahrtmarkt wächst insgesamt, besonders dynamisch jedoch das Premium- und Expeditionssegment. Laut Branchenverband CLIA verzeichnen Reisen auf kleineren Schiffen mit rund 50 bis 500 Gästen überdurchschnittlich hohe Zuwächse. Dazu zählen sowohl die Luxusliner etablierter Reedereien wie Hapag-Lloyd Cruises, Silversea, Explora Journeys und Ponant als auch spezialisierte Anbieter wie etwa Aqua Expeditions oder die Ritz-Carlton Yacht Collection.

Auch Flusskreuzfahrten entwickeln sich stark. FYNE Travel registriert vor allem auf dem Nil einen deutlichen Nachfrageanstieg - unter anderem, so die FYNE-Experten, begünstigt durch die Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Kairo, das seit seiner Eröffnung als neues kulturelles Highlight wirkt.

"Kreuzfahrt ist nicht gleich Kreuzfahrt - sie muss zu den Menschen passen"

"Der Markt differenziert sich zunehmend: Auf der einen Seite große Schiffe mit umfassendem Entertainment, auf der anderen Seite kleinere, persönliche Schiffe mit Raum für intensivere Entdeckungen", sagt Gisela Weimann Kreuzfahrtexpertin von FYNE Travel by Lückertz aus Münster. "Unsere Kunden suchen außergewöhnliche Schiffsreisen - Ruhe statt Masse, Authentizität statt Animation. Viele möchten wissen: Welche Route passt zu mir? Welche Kabine bietet das richtige Erlebnis? Und wie lässt sich die Kreuzfahrt mit einem Wüstenresort, einer Safari oder einer Städtereise kombinieren? Genau dort beginnt unsere Arbeit."

Was FYNE Travel anders macht

FYNE Travel versteht sich nicht nur als Vermittler, sondern als Gestalter von maßgeschneiderten Reiseerlebnissen. Die Beratung startet nicht mit einem Katalogangebot, sondern mit der Frage, welche Form des Reisens zur Persönlichkeit und zum Stil des Gastes passt. Ein wesentlicher Vorteil: Viele FYNE-Berater kennen Schiffe, Crews und Destinationen aus eigener Erfahrung. Sie reisen regelmäßig selbst, testen neue Konzepte und prüfen vor Ort, ob ein Boutique-Schiff auf dem Mekong, eine Arktis-Expedition oder eine klassische Mittelmeerroute wirklich den Erwartungen der Gäste entspricht.

Über FYNE Travel

FYNE Travel ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 13 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experts maßgeschneiderte Reisen - von Kreuzfahrten über Safaris bis zu Weltreisen. Der Anspruch: persönliche Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.

