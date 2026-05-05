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Ein ganzer Tag Familie: RTLZWEI macht den Pfingstmontag zum TV-Event

München (ots)

Zehn Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" tagsüber

Jeweils eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sowie "Davina & Shania - We Love Monaco"

Der große "Familientag am Pfingstmontag" am 25. Mai 2026 ab 10:20 Uhr bei RTLZWEI und alle Folgen auf RTL+

"Der Familientag am Pfingstmontag" bei RTLZWEI verspricht emotionale Highlights und spannende Einblicke in das Leben bekannter TV-Familien. Bei den Wollnys steht eine Vierfach-Taufe an, die trotz Beziehungskrise zu einem besonderen Moment wird. Auch darüber hinaus sorgen familiäre Herausforderungen, Reisen und große Gefühle für bewegende Geschichten. Abgerundet wird dieser besondere Tag mit neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sowie "Davina & Shania - We Love Monaco". Der große "Familientag am Pfingstmontag" am 25. Mai 2026 ab 10:20 Uhr bei RTLZWEI und alle Folgen auf RTL+.

Der Pfingstmontag steht bei RTLZWEI ganz im Zeichen der Familie: Mit einem abwechslungsreichen Programm lädt der Sender zum großen "Familientag" ein und zeigt emotionale Geschichten, bewegende Momente und das Leben außergewöhnlicher Familien.

Den Auftakt bildet die Vierfach-Taufe von Hope, Haylie, Linus und Aurelio. Während die Familie in Ratheim zusammenkommt, sorgt die Beziehungskrise zwischen Lavinia und Tim für Spannungen - inklusive abgesagter Hochzeit. Doch pünktlich zum großen Tag kommt es zur Versöhnung und die Taufe wird trotz Chaos und Überraschungen zu einem besonderen Ereignis.

Auch danach bleibt es turbulent: Nach der Versöhnung fällt Tim schnell wieder in alte Muster zurück, was bei Lavinia für neuen Frust sorgt. Gleichzeitig machen sich Sylvana und Flo große Sorgen um Tochter Celina, die sich zunehmend zurückzieht. Währenddessen nutzt Silvia eine Auszeit in der Türkei - doch auch dort warten neue Herausforderungen und Familienmomente.

Weitere Highlights sind ein emotionaler Heimatbesuch in Neuss, ein turbulenter Familienausflug nach Myra, Herausforderungen wie Schnuller-Entwöhnung und Führerscheinprüfungen sowie das bunte Karnevalstreiben in Ratheim. Dort wird nicht nur um Kamelle gewetteifert - auch das zehnjährige Jubiläum von Silvia und Harald sorgt für besondere Momente.

Im Anschluss geht der Familientag mit neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sowie "Davina & Shania - We Love Monaco" weiter. Damit bietet RTLZWEI am Pfingstmontag einen durchgängigen Abend voller Einblicke in das Leben außergewöhnlicher Familien - von turbulent-herzlich bis luxuriös-glamourös.

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Der große "Familientag am Pfingstmontag" am 25. Mai 2026 ab 10:20 Uhr bei RTLZWEI und alle Folgen auf RTL+.

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