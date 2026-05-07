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Neue Folge "Mensch Retter": Herausfordernde Notfälle und Einsätze unter Zeitdruck

München (ots)

Ausnahmezustände bei der Feuerwehr München

Fataler E-Scooter-Unfall in Frankfurt

"Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 7. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Feuerwehr München rückt zu herausfordernden Notrufen aus: Zwei Personen sind in einer Hebebühne eingeklemmt, in einer brennenden Wohnung wird eine Frau vermutet und bei einem Herzstillstand geht es um Leben und Tod. Auch in Frankfurt haben die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun. Eine junge Frau ist mit einem E-Scooter gestürzt und eine weitere Patientin kämpft mit großen Schmerzen. "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 7. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Bei der Feuerwehr München wird es hochdramatisch: Sie wird gleich zu drei Fällen gerufen, in denen es auf jede Minute ankommt. Eine Hebebühne ist auf einen LKW gestürzt und es stecken zwei Personen fest - zum Einsatz rückt der gesamte Löschzug aus. Vor Ort werden die beiden Insassen bereits von Ersthelfern versorgt. Nun ist es an der Feuerwehr, eine junge Frau und ihren Kollegen zu befreien. Beim nächsten Notruf geht es um einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Dame mit schwerer Behinderung befindet sich in Gefahr. Als die Feuerwehr in der Wohnung eintrifft, machen sie eine schwerwiegende Entdeckung: Die Frau ist dem Brand zum Opfer gefallen. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt kaum - die Einsatzkräfte brechen zu einer Reanimation auf. Schaffen sie es, rechtzeitig einzutreffen?

Rettungssanitäter Chris Grüne wird zu einer Unfallstelle gerufen. Eine junge Frau ist mit einem E-Scooter gestürzt und klagt über unerträgliche Schmerzen. Der Transport in den Krankenwagen ist daher nur mit starker Medikation möglich. Bei der ersten Untersuchung wird schnell klar, dass es sich um einen Unterschenkelbruch handelt. Kollegin Sina Jarosz hat es ebenfalls mit einem Bruch zu tun: Eine Patientin hat vermutlich eine Schenkelhalsfraktur. Der Abtransport der Verletzten wird für die Notfallsanitäterin und ihren Kollegen Tim Böhm allerdings zur Herausforderung.

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz herrscht ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein Mann mit schwerem Herzinfarkt kündigt sich an und muss dringend ins Herzkatheterlabor gebracht werden. Oberfeldarzt Harald B. ist in dem Fall als Bereitschaftsdienst bei der Luftrettung eingesetzt und versorgt den Patienten vorab im Helikopter. Ein weiterer Patient wird in der Notaufnahme erwartet: Ein Mann ist bei seiner Arbeit als Bäcker die Treppe hinuntergestürzt und hat sich am Schlüsselbein verletzt.

"Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 7. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Spiegel TV GmbH.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Mensch Retter - Jede Sekunde zählt - RTLZWEI Unternehmen

Über "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt":

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

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