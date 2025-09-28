ADV Deutsche Verkehrsflughäfen

Welttourismustag 2025 | Sommerreiseziele zeigen: Tourismus ist gelebte Verbindung -"Hinter jedem Boarding Pass steckt eine Geschichte"

Berlin (ots)

Zum Welttourismustag wird einmal mehr deutlich, wie wichtig touristische Mobilität für Millionen Menschen ist - nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Ein Blick auf die beliebtesten Flugziele der Deutschen im Sommer 2025 zeigt: Reisen bedeutet Begegnung, Wiedersehen, Heimkehr.

Die Top-Destinationen im Sommer

Unter den Top-Destinationen befinden sich sowohl Urlaubsklassiker wie Palma de Mallorca, Antalya, Heraklion, Hurghada, Wien, Paris und Barcelona, als auch Städte mit starker familiärer Bindung wie Istanbul und Sofia. "Viele Reisende nutzen die Sommerzeit, um in den Urlaub zu fliegen, die Großeltern wiederzusehen oder gemeinsam mit Kindern die Heimat der Eltern zu erleben. Hinter jedem Boarding Pass steckt eine Geschichte. Der Tourismus ist mehr als ein Wirtschaftsfaktor - er ist gelebte Verbindung zwischen Kulturen, Generationen und Herzen", betont ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach.

Die deutschen Flughäfen richten zum Welttourismustag zwei Forderungen an die Bundesregierung:

Bezahlbares Reisen für Familien sichern - die hohen staatlichen Standortkosten müssen drastisch reduziert werden. Familien müssen sich auch künftig noch den Urlaubsflug leisten können.

- die hohen staatlichen Standortkosten müssen drastisch reduziert werden. Familien müssen sich auch künftig noch den Urlaubsflug leisten können. Starke Konnektivität ist Standortpolitik - sie entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus wie in der Wirtschaft. Wer Familie, Urlaub und Handel fördern will, muss den direkten Zugang zur Welt ermöglichen. Das Angebot an Flugzielen und Strecken darf sich nicht weiter reduzieren.

"Dem Luftverkehr muss durch eine mutige Verkehrs- und Wirtschaftspolitik wieder die Möglichkeit geboten werden, am internationalen Wachstumsmarkt teilzuhaben - zum Wohlergehen von Wirtschaft und Tourismus. Die deutschen Flughäfen sind das Rückgrat dieser Verbindungen - als Startpunkt für Sommerferien, Tor zur Familie und Brücke zwischen Heimat und Herkunft", so die ADV-Präsidentin abschließend.

Der Welttourismustag (World Tourism Day) wird jedes Jahr am 27. September gefeiert und wurde 1980 von der Welttourismusorganisation (UNWTO) ins Leben gerufen. Ziel des Tages ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus zu stärken - sowohl in wirtschaftlicher als auch in kultureller, sozialer und politischer Hinsicht.

Original-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell