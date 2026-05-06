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"Kampf der RealityAllstars": Geschlechterkampf in der Sala

München (ots)

Feminismus-Debatte in der Sala: Georgina und Elena geraten beim Thema Gleichberechtigung aneinander

Cosimo Citiolo und Emmy Russ sorgen für frischen Wind

"Kampf der RealityAllstars" am 6. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Nach einer nervenaufreibenden Rauswahl kochen in der Sala die Emotionen hoch: Kader geht mit den Männern hart ins Gericht, Georgina fordert mehr Respekt und eine hitzige Debatte über Gleichberechtigung bringt die Gruppe an ihre Grenzen. Da kommt die Ankunft von zwei neuen Allstars genau zur richtigen Zeit: Der Checker vom Neckar Cosimo Citiolo und Luxusgirl Emmy Russ wirbeln das Leben in der Sala ordentlich durcheinander. Anschließend werden in der "Gerüchteküche" schonungslos Urteile verteilt - inklusive Torten-Klatsche. Bei der anschließenden "Paarungszeremonie" stellen Cosimo und Emmy die Machtverhältnisse komplett auf den Kopf, als sie die Allstars in neue Zweierteams einteilen. "Kampf der RealityAllstars" am Mittwoch, 6. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Nach den jüngsten Entscheidungen bei der "Stunde der Wahrheit" ist die Stimmung unter den Reality-Allstars angespannt. Kader passt das Verhalten der Männer überhaupt nicht. "Ich habe das Gefühl wir sind hier in einem Männergefängnis!", klagt sie. "Ihr seid wie Pitbulls! Euch fehlt Selbstreflexion!". Es eskaliert und Arabella muss eingreifen.

Auch Georgina kritisiert das Verhalten der Männer bei der Nominierung und fordert mehr Respekt: "Wir Frauen sind einfach das schwächere Geschlecht!". Es entbrennt eine Diskussion über Gleichberechtigung und Feminismus. Elena sieht das anders und beendet die Diskussion mit einem leidenschaftlichen Schlusswort über weibliche Stärke: "Wir müssen unser eigenes Geschlecht nicht runtermachen, wir sind stark!".

Mit Cosimo Citiolo und Emmy Russ ziehen kurz darauf zwei neue Allstars in die Sala ein, die das Gruppengefüge sofort verändern. Im Spiel "Gerüchteküche" müssen sich die Allstars unangenehmen Einschätzungen der Gruppe stellen: Wer gilt als größter Blender? Wer hat die besten Manieren? Die Antworten werden auf besonders süße, aber treffsichere Weise verteilt - mit einer Torte direkt ins Gesicht. Doch auch nach dem Spiel wartet eine Konsequenz, die die Geduld der Gruppe weiter strapaziert.

Abseits der Challenges wird es bei einem gemeinsamen Austausch überraschend offen: Bei Gesprächen über Liebe, Lust und intime Erlebnisse sorgen Kader und Cosimo mit ungewöhnlich direkten Anekdoten für Gesprächsstoff und reichlich Unterhaltung.

In der "Paarungszeremonie" übernehmen schließlich Cosimo und Emmy die Macht: Sie teilen die Allstars in Zweierteams ein, die ab sofort gemeinsam spielen, kämpfen und auch nominiert werden. Konflikte innerhalb der neuen Duos sind dabei vorprogrammiert!

"Kampf der RealityAllstars" am 6. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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