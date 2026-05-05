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GATES OF SUMMER: Kärnten setzt Impulse für einen erfolgreichen Start in die neue Campingsaison!

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Klagenfurt (ots)

Mit dem Van-Festival GATES OF SUMMER setzt die Kärnten Werbung/Angebotsgruppe Camping, ein kraftvolles Zeichen zum Auftakt in die neue Campingsaison. Vom 7. bis 10. Mai erwartet Besucherinnen und Besucher am Faaker See – beim Strandcamping Anderwald – ein vielseitiges Programm aus Outdoor-Aktivitäten und inspirierenden Vorträgen, das jedes Camper-Herz höherschlagen lässt. Ziel ist es, Kärnten nicht nur als Reiseziel für Campingtouristen zu stärken, sondern auch neue Zielgruppen für das Campingland Kärnten zu begeistern.

Kärnten ist mit rund 2,6 Mio. Nächtigungen die führende Campingdestination in Österreich. Die Kombination aus beeindruckender Natur, warmen Badeseen, lokaler Kulinarik und gelebter Gastfreundschaft macht das südlichste Bundesland Österreichs zu einem attraktiven Ziel für einen Campingurlaub. Um diese Spitzenposition langfristig zu sichern und weiter auszubauen, setzt die Kärnten Werbung auf neue Erlebnisformate.

Ein wesentliches Element dieser Strategie ist das Van-Festival GATES OF SUMMER, das zeitlich im Frühjahr platziert ist, inhaltlich aber deutlich über den reinen Saisonstart hinaus wirkt. Im Fokus steht nicht nur die Öffnung der Campingplätze, sondern vor allem die emotionale Aufladung des Saisonstarts: In Kärnten, als Tor zum Alpen-Adria-Raum, öffnen wir die Tore zum Sommer bereits jetzt. GATES OF SUMMER versteht sich als Einladung, Kärnten als vielfältige und inspirierende Campingdestination neu zu entdecken.

Best Practice: GATES OF SUMMER Kärnten am Faaker See

Exemplarisch für den kärntenweiten Saisonstart findet auch heuer wieder das Eventformat GATES OF SUMMER Kärnten, von 7. bis 10. Mai am Faaker See bei Strandcamping Anderwald statt. Das mehrtägige Veranstaltungsformat, organisiert durch Vans&Friends, mit Unterstützung der Kärnten Werbung sowie der Region Villach-Faaker See-Ossiacher See, richtet sich insbesondere an die stetig wachsende Community der mobilen Camper (Vanlife) und verbindet Camping, Naturerlebnis und Community-Spirit in einem authentischen Gesamterlebnis. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Outdoor-Aktivitäten über Workshops bis hin zu gemeinschaftlichen Erlebnissen reicht, schafft das Event gezielt Anknüpfungspunkte für eine neue Generation von Campinggästen. Dabei steht nicht nur das Produkt Camping im Mittelpunkt, sondern ein moderner Lebensstil, der Freiheit, Individualität und Naturverbundenheit vereint. Mit dem Themenspecial „FELLIVAL – Vanlife und Reisen mit Hund“, wurde abermals ein neuer Aspekt eingebaut, der stark dem Zielgruppen-Verhalten nachempfunden ist.

Neue Zielgruppen im Fokus

„Mit dieser Veranstaltung erweitern wir unseren Aktionsradius gezielt in den Süden Österreichs und stärken die Verbindung zum Alpen-Adria-Raum. Gleichzeitig setzen wir einen attraktiven Impuls zum Start in die Sommersaison für Campingtouristen. Unser Ziel ist es, Kärnten als etablierte Destination mit hoher Aufenthaltsqualität für mobile Camper weiter zu stärken. Kärnten ist längst eine beliebte Campingdestination im Süden – mit einzigartiger Natur, vielfältigen Angeboten und hoher Lebensqualität“, zeigt sich Peter Dräger, Geschäftsführer von „Vans&Friends“, motiviert.

Mit Initiativen wie GATES OF SUMMER unterstreicht Kärnten seinen Anspruch, auch künftig die führende Rolle im österreichischen Campingtourismus zu behalten. Die gezielte Ansprache neuer Zielgruppen, kombiniert mit der Weiterentwicklung bestehender Angebote, bildet dabei die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg.

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, betont die Bedeutung des Campingtourismus für Kärnten: „Campingurlaub liegt stark im Trend und ist mit einem Anteil von rund 25 Prozent an den Gesamtnächtigungen im Sommerhalbjahr ein enorm wichtiges Segment für den Kärntner Tourismus. Mit über 470.000 Ankünften konnte sich die Branche im vergangenen Jahr auch über ein All-Time-High freuen. Um diese Position zu halten, ist es wichtig, diesen bedeutenden Tourismuszweig noch sichtbarer zu machen. GATES OF SUMMER nimmt hier eine wichtige Rolle ein, um dem Campingtourismus ein frisches und innovatives Gesicht zu geben und sich so auch für neue Zielgruppen zu öffnen.“

Die Campingsaison 2026 öffnet somit nicht nur die Tore für begeisterte Campinggäste, sondern verfolgt eine klare Vision: Kärnten als innovatives, inspirierendes und zukunftsorientiertes Campingland weiter zu stärken.

Programmdetails: https://vansandfriends.de/gos

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