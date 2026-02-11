Kärnten Werbung

Kärnten an der Spitze Europas: Platz 1 und 2 bei den „Schönsten Radregionen 2026“ von FOCUS E-Bike

Klagenfurt (ots)

128 Regionen aus vier Ländern im Vergleich – die Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge und die Region Hohe Tauern liegen bei der Wertung voran

Kärnten bestätigt einmal mehr seine Position als eines der führenden Radländer im Alpenraum: Im aktuellen Ranking „Die schönsten Radregionen 2026“ des renommierten Magazins FOCUS E-Bike belegen gleich zwei Kärntner Regionen die Spitzenplätze. Unter 128 bewerteten Radregionen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien holt sich die Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge den 1. Platz, gefolgt von der Region Hohe Tauern, Kärnten auf Platz 2.

Das Ranking basiert auf einer umfassenden Bewertung durch eine Kombination aus Experteneinschätzung und Community-Votings mittels einer Web-Analyse. Zu den zentralen Auswahlkriterien zählen unter anderem die Rad-Infrastruktur (Wegequalität, Beschilderung, Anbindung), das Naturerlebnis (Landschaft, Vielfalt, Aussichtspunkte), der technische Anspruch (Profil, Höhenmeter, Streckencharakter), die Sehenswürdigkeiten (Kultur, Städte, Highlights entlang der Route) sowie Hotels (Angebot und Qualität radfreundlicher Unterkünfte). Kärnten überzeugte dabei mit seinem dichten Netz an Radwegen, der außergewöhnlichen landschaftlichen Bandbreite zwischen Seen, Bergen und Tälern sowie mit innovativen touristischen Angeboten.

Besonders die Siegerregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge punktete mit der Kombination aus alpiner Landschaft, sanften Höhenzügen und aussichtsreichen Seerouten, während die Region Hohe Tauern mit hochalpinen Panoramen, weitläufigen Tälern und abwechslungsreichen Strecken für sportlich ambitionierte wie auch genussorientierte Radfahrer:innen überzeugte.

„Ich freue mich sehr über diese großartige Auszeichnung“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. „Dass gleich zwei unserer Regionen auf den Spitzenplätzen gelandet sind, ist eine starke Bestätigung für den eingeschlagenen Weg. Mit Leuchtturmprojekten wie dem Drauradweg, der Kärnten Seen-Schleife, unzähligen Gravel-Bike Routen oder innovativen Formaten wie der Velovista – einem mehrtägigen, geführten Rad- und Genussevent auf verkehrsarmen Wegen mit Kulinarik- und Kulturerlebnissen – zeigen wir, wie vielfältig, genussvoll und qualitativ hochwertig Radurlaub in Kärnten sein kann. Diese Platzierungen unterstreichen einmal mehr, welch tolles Radland Kärnten ist – für Genussradler:innen ebenso wie für sportlich Ambitionierte.“

Die Auszeichnung durch FOCUS E-Bike unterstreicht Kärntens konsequente Ausrichtung auf nachhaltigen, qualitätsvollen Radtourismus. Mit bestens ausgebauter Infrastruktur, innovativen Veranstaltungsformaten und der einzigartigen Verbindung von Natur, Genuss und Lebensfreude positioniert sich Kärnten auch 2026 als eine der attraktivsten Radregionen Europas.

Radveranstaltungen in Kärnten im Frühling 2026:

„Velovista: auf den Spuren der Kärnten Seenschleife“

Vom 25. April bis 3. Mai 2026 erwartet Genussradler ein besonderes Erlebnis: Die Radveranstaltung "Velovista" führt Sie entlang der malerischen Kärnten Seenschleife. Jeder Tag ist ein Fest für die Sinne, mit kulinarischen, kulturellen, musikalischen und regionalen Highlights, die den Teilnehmer:innen ein unvergessliches Raderlebnis bieten. Die großen Highlights sind sicher die beiden autofreien Tage am Wörthersee und am Ossiacher See, sowie die 3-Länder-Etappe die Sie nach Italien und Slowenien führt.

Die Velovista kann als gesamte Tour über alle 8 Etappen, oder als Wochenendpackage erlebt werden. Ein Buchungscenter unterstützt die Teilnehmer:innen bei der Organisation von Übernachtungen, Gepäcktransport oder Leihrädern. Infos: www.velovista.at

Kärnten Rail, Rent & Bike: Das perfekte Angebot für Radbegeisterte

Mit dem touristischen Leitprodukt "Rail, Rent & Bike" wird das Radfahren in Kärnten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ab Frühjahr 2026 können an rund 30 Verleihstationen in ganz Kärnten Gäste jederzeit hochwertige Fahrräder ausleihen und an jeder beliebigen Station wieder zurückgeben. Diese Verleihstationen befinden sich entweder direkt an Bahnhöfen oder in deren unmittelbarer Nähe, sodass Radfahrer bequem zu attraktiven Touren aufbrechen können. Von jeder Verleihstation aus stehen zahlreiche Radrouten zur Verfügung, sodass das eigene Rad getrost zuhause bleiben kann.

Besonders praktisch ist die Verbindung mit der neuen Koralmbahn, die im Dezember 2025 eröffnet wurde. Darüber hinaus erleichtert die S-Bahn in Kärnten die Rück- oder Hinreise erheblich, da sie bis zu 24 Räder transportieren kann. Dieses Angebot macht “Rail, Rent & Bike” zur idealen Wahl für Gäste, die die Region auf zwei Rädern erkunden möchten.

Gravel Carinthia:

Kärnten positioniert sich 2026 mit Gravel Carinthia als neues touristisches Leitprodukt im Gravel-Bereich: In sieben Regionen stehen insgesamt 24 miteinander verbundene Routen mit rund 1.600 Kilometern zur Verfügung. Jede Strecke weist einen Schotteranteil von mindestens 50 Prozent auf und richtet sich an unterschiedliche Leistungsniveaus. Ergänzt wird das Angebot durch definierte Community Points sowie ein thematisches Storytelling rund um „Lost Places“ und „Soul Places“, das sportliche Herausforderung mit Natur- und Kulturerlebnis verbindet. Ein sportlicher Höhepunkt ist das Wörthersee Gravel Race am 12. April 2026, Teil der Trek UCI World Gravel Series und offizieller Qualifier für die UCI Gravel Weltmeisterschaft 2026. Mehr Informationen unter: www.gravelcarinthia.com (ab Frühling online)

Ihr Radurlaub in Kärnten www.kaernten.at

