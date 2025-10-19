Neue Osnabrücker Zeitung

DIW-Chef Fratzscher warnt vor Insolvenzwelle durch Babyboomer-Rente

Ökonom prognostiziert Verlust von fünf Millionen Arbeitskräften in zehn Jahren und fordert Gegensteuern durch Zuwanderung

Osnabrück (ots)

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht die deutsche Volkswirtschaft durch den Renteneintritt der sogenannten Babyboomer-Generation vor massiven Problemen. "In den nächsten zehn Jahren werden wir durch den Renteneintritt der Babyboomer unter dem Strich fünf Millionen Arbeitskräfte verlieren. Wir müssen uns außerdem auf sinkende Bevölkerungszahlen einstellen, wenn die Babyboomer sterben", warnte Fratzscher gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

