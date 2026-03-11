Kärnten Werbung

VELOVISTA: DAS Rad- & Genuss-Event in Kärnten

Bild-Infos

Download

Klagenfurt (ots)

Das große Raderlebnis im Frühjahr 2026 entlang der Kärnten Seenschleife

Die Kärnten Seenschleife führt entlang der Flüsse und rund um die schönsten Seen Kärntens. Die gesamte Strecke, die in Form einer liegenden Acht verläuft, ermöglicht es, die einzelnen Etappen flexibel zu kombinieren. Die komplette Runde bietet ein unvergessliches Urlaubserlebnis – sowohl für sportlich Aktive als auch für Genießer, die nach einer Etappe Erholung in den warmen Kärntner Badeseen mit Sommer-Wassertemperaturen von bis zu 28 Grad finden.

Vom 26. April bis 3. Mai 2026 findet entlang der schönsten Abschnitte der Kärnten Seenschleife das Rad- & Genuss-Event VELOVISTA statt. In geführten Etappen entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kärntens beeindruckende Seen- und Berglandschaft – von Pörtschach und dem Wörthersee über Klagenfurt und das Rosental bis zum Faaker See und Ossiacher See. Sogar eine Dreiländertour durch Kärnten, Italien und Slowenien erwartet die Radler:innen.

Die Radtouren führen auf gut ausgebauten Radwegen und auf gesicherten Straßen entlang der schönsten Abschnitte der Region. Der Auftakt erfolgt mit einem autofreien Tag rund um den Wörthersee, gefolgt von abwechslungsreichen Etappen durch das Kärntner Seental und über den Alpe-Adria-Radweg ins Dreiländereck. Den Abschluss bildet ein weiterer autofreier Tag rund um den Ossiacher See.

Jeder Tag ist ein Fest für die Sinne: Kulinarische Zwischenstopps, regionale Spezialitäten, musikalische Highlights und ein Eintritt in die Kärnten Therme in Warmbad Villach begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entlang der Strecke und machen jede Etappe zu einem besonderen Erlebnis.

„Die Velovista zeigt Kärnten von seiner schönsten Seite: Radfahren entlang der türkisblauen Seen, durch blühende Landschaften und vorbei an beeindruckenden Bergkulissen. Diese Kombination aus Bewegung, Natur und regionaler Kulinarik macht das Event für alle Teilnehmer:innen zu einem emotionalen Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen“, sagt Paco Wrolich, Radkoordinator der Kärnten Werbung.

Auch touristisch setzt das Event wichtige Impulse für die Vorsaison. „Die Velovista verbindet mehrere Tourismusregionen und stärkt Kärnten als führende Rad-Destination im Alpen-Adria-Raum. Durch die geführten Etappen, die professionell organisierten Reisepakete und die mehrtägige Aufenthaltsdauer entstehen zusätzliche Nächtigungen und Wertschöpfung in der Region“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Ein spezielles Buchungscenter unterstützt Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Organisation von Übernachtungen, Gepäcktransport oder Leihrädern und sorgt damit für eine komfortable und entspannte Teilnahme.

Die Velovista-Highlights

✔ Geführte Radtouren auf Radwegen und gesicherten Straßen entlang der schönsten Seen Kärntens

✔ Technischer Radservice und erfahrene Guides entlang der Strecke

✔ Kulinarische und musikalische Highlights sowie Radlerfeste in den Etappenorten

✔ Gepäcktransfer von Hotel zu Hotel und umfangreiches Rahmenprogramm

Die Velovista-Reisepakete 2026

Velovista Grande Package

25.04.–03.05.2026

· 8 Übernachtungen in ausgewählten 3- oder 4-Sterne-Hotels

· Frühstücksbuffet inklusive

· Geführte Radtouren, Gepäcktransfer und Rahmenprogramm

ab Ꞓ 719 pro Person

Velovista Wörthersee | Klagenfurt Package

25.04.–29.04.2026

· 4 Übernachtungen mit Frühstück

· Gepäcktransfer, Guiding und Rahmenprogramm

ab Ꞓ 399 pro Person

Velovista Faaker See | Ossiacher See Package

29.04.–03.05.2026

· 4 Übernachtungen mit Frühstück

· Geführte Touren entlang mehrerer Kärntner Seen

ab Ꞓ 389 pro Person

Leihräder und E-Bikes können optional dazugebucht werden.

Infos zum Event und den einzelnen Etappen:

www.velovista.at

Infos zum Buchungscenter:

www.kaernten-radreisen.at/velovista

Anfragen:

info@kaernten-radreisen.at

Velovista www.velovista.at

Original-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuell