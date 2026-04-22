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Bis zu 40% günstiger zum Wunschauto - jetzt bei www.fahrzeuge-fleemo.de entdecken

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Harsefeld (ots)

www.fahrzeuge-fleemo.de - Neu- und Gebrauchtfahrzeuge preiswert einkaufen - jetzt auch für Endkunden

Seit über 8 Jahren ist fleemo eine etablierte Größe in der Fahrzeugbeschaffung für Autohändler und Werkstätten. Als Plattform mit einem breiten Lieferantennetzwerk und hoher Preistransparenz hat sich das Unternehmen insbesondere im B2B-Bereich einen Namen gemacht. Nun öffnet fleemo sein bewährtes Konzept erstmals auch für Endkunden und macht diese Vorteile direkt zugänglich.

Das Portfolio überzeugt mit Vielfalt und Verfügbarkeit: Über 1.000 kurzfristig lieferbare Lagerfahrzeuge sowie zahlreiche vorkonfigurierte Bestellfahrzeuge stehen bereit. Diese lassen sich flexibel an individuelle Wünsche anpassen und bieten damit ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit.

Ein entscheidender Vorteil sind die Konditionen: Kundinnen und Kunden profitieren von Preisvorteilen von bis zu 40 % gegenüber vergleichbaren deutschen Modellen - möglich durch optimierte Beschaffungsprozesse und ein starkes Partnernetzwerk.

Auch bei individuellen Wunschkonfigurationen setzt fleemo neue Maßstäbe. Was sonst häufig mit hohen Kosten und langen Lieferzeiten verbunden ist, wird hier effizient und wirtschaftlich umgesetzt.

Mit über 27 Marken und einem breiten Modellspektrum bietet fleemo für nahezu jeden Anspruch das passende Fahrzeug. Auf Wunsch stehen zudem attraktive Finanzierungslösungen zur Verfügung. Für zusätzlichen Komfort wird das Wunschfahrzeug bei Bedarf sogar direkt bis vor die Haustür geliefert - ein Service, der den Fahrzeugkauf konsequent vereinfacht und zeitgemäß gestaltet.

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