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Anonymer Sieger-Chance-Spielauftrag aus Nordrhein-Westfalen gewinnt 5.000 Euro monatlich bis ins Jahr 2036

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München (ots)

Eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin oder -Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen darf sich auf 5.000 Euro jeden Monat bis ins Jahr 2036 freuen. Die Teilnahme an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance brachte dem Glückspilz bei der Ziehung am 14. März 2026 diesen Gewinn im zweithöchsten Rang ein, da die 6-stellige Gewinnzahl 464385 mit den sechs Endziffern der Losnummer übereinstimmte.

Die glückliche Gewinnerin / der glückliche Gewinner aus dem Kreis Mettmann hatte einen Mehrwochen-Spielauftrag für GlücksSpirale, Sieger-Chance sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 anonym in einer LOTTO-Annahmestelle abgegeben. Da der Spielauftrag noch an weiteren Ziehungen teilnimmt, sind auch weitere Gewinne nicht ausgeschlossen.

Die Gewinnerin / der Gewinner kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000,00 Euro entscheiden.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Das Foto ist unter dem Quellennachweis "Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung" honorarfrei verwendbar.

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