LOTTO Bayern

Sieger-Chance-Spielteilnehmerin aus Bayern gewinnt zehn Jahre lang 5.000 Euro monatlich

München (ots)

Eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin aus Bayern darf sich zehn Jahre lang auf monatliche Zahlungseingänge in Höhe von 5.000 Euro freuen.

Das Kreuz im "Ja"-Feld der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance brachte ihr bei der Ziehung vom 24. Januar 2026 den Gewinn im zweithöchsten Rang (6-stellige Gewinnzahl stimmt mit den sechs Endziffern der Losnummer überein).

Die Oberbayerin hatte ihren Spielauftrag mit den Teilnahmen an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und Sieger-Chance in einer LOTTO-Annahmestelle im Landkreis Erding abgegeben. Sie kann nun in Ruhe entscheiden, ob ihr Gewinn mit einer Gesamthöhe von 600.000 Euro als Einmalzahlung oder monatlich ausgezahlt werden soll. Sie hatte ihren Spielauftrag mit einer Kundenkarte gespielt.

Weitere Gewinne von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von

2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche

3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2025 bundesweit insgesamt über 61,3 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 865 Mio. Euro dem Sport, über 755 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 605 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 385 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2025 rund 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

