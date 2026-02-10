LOTTO Bayern

Die Sieger-Chance unterstützt Kraftraum im Deutschen Haus bei den Winterspielen 2026

München

Unter anderem dank der Zusatzlotterie der GlücksSpirale - der "Sieger-Chance" - haben die deutschen Spitzenathletinnen und Spitzenathleten in Cortina d'Ampezzo im Deutschen Haus einen eigenen Kraftraum, in dem sie trainieren und sich auf ihre Wettkämpfe vorbereiten können. Der Kraftraum steht den Athletinnen und Athleten rund um die Uhr zur Verfügung, sie müssen sich dadurch nicht Trainingsstätten und -zeiten mit anderen Nationen teilen.

"Wir freuen uns, dass die Sieger-Chance das Team Deutschland vor Ort bei den Winterspielen mit dem Kraftraum so konkret unterstützen kann. Es ist nur ein Baustein von vielen, der aber schlussendlich für den entscheidenden Unterschied sorgen und Medaillenhoffnungen wahr werden lassen kann", sagt Dr. Carolin Kerschbaumer, Vorsitzende der GlücksSpirale und Federführerin der Sieger-Chance im Deutschen Lotto- und Totoblock. "Auch in der Vorbereitung von Team Deutschland auf die Olympischen Spiele ist die Sieger-Chance ein verlässlicher Partner. Seit Einführung der Zusatzlotterie 2016 stellte sie dem deutschen Spitzensport bereits über 65 Millionen Euro zur Verfügung und ermöglichte dadurch technische Weiterentwicklungen, kostenintensive Trainingslager, Förderung von Leistungszentren und viele weitere Vorzüge."

Darüber hinaus zeichnet die Sieger-Chance jedes Jahr im Rahmen der jährlichen Galaveranstaltung "Sportler des Jahres" einen "Newcomer des Jahres" aus. Die Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Heimatvereine erhalten dabei jeweils ein Preisgeld von 10.000 Euro. Viele spätere Medaillenträger wurden bereits mit diesem Award gekürt. Bei den Winterspielen 2026 gelten unter anderen Jaqueline Pfeifer und Vinzenz Geiger in ihren Disziplinen Skeleton und Nordische Kombination als Medaillenhoffnungen. Was sie beide darüber hinaus gemeinsam haben? Sie sind beide "Newcomer des Jahres" (Pfeifer 2017 und Geiger 2018).

Die Auszeichnung erhielten chronologisch seit Bestehen:

2017 Jaqueline Pfeifer

2018 Vinzenz Geiger

2019 Oliver Zeidler

2020 Lea Sophie Friedrich

2021 Annett Kaufmann

2022 Hannah Meul

2023 Leo Neugebauer

2024 Klara Bleyer

2025 Andor Rik Schumann

Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale, deren Zweckerträge dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zu Gute kommen. Die Landeslotteriegesellschaften in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen bieten die Lotterie Sieger-Chance an. Es werden zwei 5-stellige, eine 6-stellige und drei 7-stellige Gewinnzahlen gezogen. Damit haben die Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 10.000 Euro (5-stellige Gewinnzahl - Gewinnklasse 1), 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre (6-stellige Gewinnzahl - Gewinnklasse 2) und 1 Million Euro (7-stellige Gewinnzahl - Gewinnklasse 3).

Das Bild kann mit dem Copyright-Hinweis "Team Deutschland" honorarfrei veröffentlicht werden

Bildunterschrift: Im Kraftraum der Sieger-Chance trainieren die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland im Deutschen Haus in Cortina d'Ampezzo.

