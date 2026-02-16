LOTTO Bayern

Sieger-Chance-Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen und Hessen gewinnen am Valentinstag je 5.000 Euro monatlich bis ins Jahr 2036

Zwei GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen und Hessen dürfen sich bis ins Jahr 2036 jeden Monat auf Kontozuwächse in Höhe von je 5.000 Euro freuen.

Ihre Teilnahmen an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance brachte den beiden Glückspilzen bei der Ziehung vom 14. Februar 2026 Gewinne im zweithöchsten Rang (6-stellige Gewinnzahl stimmt mit den sechs Endziffern der Losnummer überein). Die gezogene Losnummer lautete 678364.

Der glückliche Gewinner aus Hessen hatte seinen Mehrwochenschein für die Teilnahmen an LOTTO 6aus49, GlücksSpirale und Sieger-Chance in einer LOTTO-Annahmestelle im Main-Kinzig-Kreis mit Kundenkarte abgegeben. Er ist deshalb LOTTO Hessen bekannt und kann entspannt attraktiven Zahlungseingängen entgegensehen. Weitere Gewinne sind nicht ausgeschlossen, denn sein Spielauftrag ist für die nächsten Ziehungen noch gültig.

In Nordrhein-Westfalen hatte ein Spielteilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss mit seinem Internet-Spielauftrag für GlücksSpirale, Sieger-Chance sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 am Valentinstag Glück. Nur für die Ziehungen dieses Tages hatte er seinen Spielauftrag abgegeben.

Die beiden Gewinner können sich statt der monatlichen Zahlungen auch für Einmalzahlungen in Höhe des Gesamtwerts von je 600.000 Euro entscheiden.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von

2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche

3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2025 bundesweit insgesamt über 61,3 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 865 Mio. Euro dem Sport, über 755 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 605 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 385 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2025 rund 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

