"Zur Sache Baden-Württemberg" live vor Ort in Freiburg

Donnerstag, 16. Oktober 2025, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek / Live aus dem Gasthaus "Schützen" in Freiburg / Thema: Migration - zwischen Krise und Chance

Noch rund fünf Monate bis zur Landtagswahl: Das SWR Politik-Talk-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" geht raus ins Land. Einmal im Monat sendet das Format live vor Ort - nah bei den Bürgerinnen und Bürgern und mitten in den Themen, die sie bewegen. Am 16. Oktober kommt die Sendung nach Freiburg. Es geht um das Reizthema Migration - zwischen Überforderung, Ängsten und Chancen.

Migration - Herausforderung für Kommunen und Gesellschaft

Viele Städte und Gemeinden im Land sind am Limit: Die Unterbringung und Integration von Geflüchteten belasten Schulen, Kitas und Behörden, Wohnraum ist knapp. Auch rund um Freiburg spüren Kommunen den Druck. Bürgerinnen und Bürger klagen, sie würden bei Entscheidungen über neue Unterkünfte nicht ausreichend einbezogen, viele fühlen sich nicht gehört - manche haben auch schlichtweg Angst vor Einwanderung. Gleichzeitig zeigen viele Beispiele: Geflüchtete tragen längst zum Funktionieren der Gesellschaft bei - ob in der Pflege, im Nahverkehr oder in der Gastronomie. Migration bleibt damit eines der zentralen Themen im Land: voller Konflikte, aber auch voller Chancen.

Das Publikum vor Ort kann mitdiskutieren

Moderator Florian Weber spricht im Gasthaus "Schützen" in Freiburg mit Migrationsministerin Marion Gentges (CDU), Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) sowie mit Bürgerinnen und Bürgern, Geflüchteten und Ehrenamtlichen. Gemeinsam diskutieren sie, wie Integration gelingt, wie Ängste ernst genommen werden können und welche Perspektiven die Politik vor der Wahl aufzeigen muss. Die Sendung wird live übertragen.

Teilnahme an der Sendung möglich - jetzt anmelden und mitdiskutieren

Auch Wählerinnen und Wähler kommen zu Wort: Etwa 40 Menschen können an der Diskussion teilnehmen und den Kandidaten ihre Fragen stellen. Wer an der Livesendung in Freiburg am Donnerstag, 16. Oktober 2025 teilnehmen möchte, kann sich anmelden per Mail an zursache@swr.de.

Die kommenden Sendungen:

Zur Sache vor Ort live aus Freiburg

Donnerstag, 16. Oktober 2025 live aus Freiburg

von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek

Thema: Migration - zwischen Krise und Chance

Moderation: Florian Weber

Zur Sache vor Ort live aus Mosbach

Donnerstag, 20. November 2025 live aus den Neckar Odenwald Kliniken in Mosbach

von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek

Thema: Land ohne Arzt? Streit um die medizinische Versorgung (AT)

Zur Sache vor Ort live

Donnerstag, 18. Dezember 2025 live (Ort wird noch bekannt gegeben)

von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek

Zur Sache vor Ort live

Donnerstag, 22. Januar 2026 live (Ort wird noch bekannt gegeben)

von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek

