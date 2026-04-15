vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Neue Schlüsseltechnologie eröffnet enorme Wachstumspotenziale

Brossardt: "Bayern muss seine Chance als herausragender Quantenstandort nutzen"

München (ots)

Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht im Quantencomputing eine zentrale Zukunftstechnologie für die Wettbewerbsfähigkeit Bayerns und Deutschlands. Im Rahmen der Kooperationsveranstaltung "Quantencomputing - von der Forschung in die Praxis" mit dem Munich Quantum Valley (MQV) wurde die strategische Bedeutung der Technologie für industrielle Innovation, Wertschöpfung und technologische Souveränität hervorgehoben. "Die Erwartungen sind weltweit enorm. Quantencomputer können in verschiedenen Anwendungsfeldern einen echten Fortschritt ermöglichen - für Forschung, industrielle Prozesse und neue Geschäftsmodelle", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Aus Sicht der vbw wurden in Bayern frühzeitig wichtige Weichen gestellt. Vor allem die Hightech Agenda Bayern räumt den Quantentechnologien eine Schlüsselrolle ein. Das daraus geförderte Munich Quantum Valley bündelt Forschungskompetenz und stärkt den gezielten Transfer von Forschungsergebnissen in industrielle Anwendungen. Deutschland zählt zu den führenden Forschungsstandorten, steht aber in einem intensiven internationalen Wettbewerb mit den schärfsten Konkurrenten USA und China. Die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich Quantencomputing hat sich weltweit in den vergangenen Jahren nahezu verzehnfacht. "Der Freistaat hat mit strategischem Weitblick gehandelt. Dieses Engagement stärkt unsere international sehr gute Position, wir müssen diese nun mit konsequenten Investitionen in Forschung, Transfer und Talente weiter ausbauen", so Brossardt.

Besonders groß ist das wirtschaftliche Potenzial in Bereichen wie Chemie, Medikamentenentwicklung, Logistik, Materialforschung und autonomem Fahren. Hier versprechen Quantencomputer drastisch verkürzte Simulations- und Entwicklungszeiten. "Gerade für unsere industriestarken Schlüsselbranchen entstehen enorme Chancen. Wer komplexe Prozesse schneller simulieren oder Materialien effizienter entwickeln kann, verschafft sich entscheidende Wettbewerbsvorteile", erklärte Brossardt und ergänzte: "Gleichzeitig besteht weiterhin erheblicher Forschungsbedarf für die Entwicklung wettbewerbsfähiger Quantencomputer und für nachgelagerte Herausforderungen wie quantensichere Verschlüsselung. Wir müssen Forschungserfolge zudem schnell in industrielle Anwendungen überführen."

Dazu erläutert der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume MdL: "Quantencomputing ist eine der wirkungsmächtigsten Technologien unserer Zeit - die Dampfkraft des 21. Jahrhunderts. Jetzt gilt es, dieses Potenzial aus dem Labor in die Anwendung zu bringen. Fakt ist: Wer diese Schlüsseltechnologie beherrscht, sichert sich enorme wissenschaftliche, wirtschaftliche und geopolitische Vorteile. Entscheidend ist, dass aus wissenschaftlicher Weltspitze konkrete Wertschöpfung wird. Bayern hat dafür früh die richtigen Weichen gestellt und mit dem Munich Quantum Valley ein starkes, international sichtbares Ökosystem aufgebaut. Unser Ziel ist klar: Bayern gehört bereits heute zu den führenden Quantenstandorten Europas - und wir wollen diese Position weiter ausbauen."

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