Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Danny Boyle ist zurück: 28 Years Later bringt postapokalyptischen Nervenkitzel nach Hause

München (ots)

Die Fortsetzung des Endzeit-Horror-Thrillers "28 Days Later" ist ab sofort digital zum Kaufen erhältlich.

ist ab sofort digital zum Kaufen erhältlich. Nach über zwei Jahrzehnten kehren Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland zu ihrem ikonischen Endzeit-Universum zurück.

Zwischen Hoffnung und Horror: Eine neue Generation Überlebender trifft auf eine neue Generation Infizierter.

Hochkarätige Besetzung bestehend aus Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und Jodie Comer.

Das Warten hat ein Ende: Mit "28 Years Later" bringt Sony Pictures Entertainment die gefeierte Fortsetzung des Kultklassikers "28 Days Later" in die Wohnzimmer zurück und schafft den Auftakt zu einer neuen Trilogie. Der Film markiert nicht nur die langersehnte Rückkehr eines ikonischen Franchises, sondern auch den Start einer neuen, visionären Trilogie - inszeniert vom Erfolgsduo Danny Boyle (Regie) und Alex Garland (Drehbuch). Der Film ist ab sofort zum Kaufen bei Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, MagentaTV, Sky Store und weiteren Anbietern erhältlich.

28 Years Later: Die Apokalypse ist noch nicht vorbei

Mit "28 Years Later" führen Boyle und Garland ihre postapokalyptische Vision in ein neues Zeitalter. Fast drei Jahrzehnte nach dem verheerenden Ausbruch des Rage-Virus lebt der junge Spike (Alfie Williams, A New Breed of Criminal) mit einer kleinen Gemeinschaft von Überlebenden auf einer abgeschirmten Insel vor der britischen Küste. Als seine Mutter lebensbedrohlich erkrankt, begibt er sich mit ihr auf eine gefährliche Reise zurück auf das Festland - dorthin, wo eine neue, mutierte Generation Infizierter lauert. Bis zum Ende stellt sich die Frage: Kann Spike seine Mutter retten und mit ihr auf die sichere Insel zurückkehren?

Weit mehr als ein düsteres Action-Spektakel

Der Film verbindet nervenaufreibende Spannung mit gesellschaftlich relevanten Themen wie sozialer Isolation, Zusammenhalt und moralischem Handeln in Extremsituationen. Mit einer fesselnden Story, emotionaler Tiefe und visuell starker Inszenierung spricht "28 Years Later" nicht nur eingefleischte Fans des Franchises an, sondern begeistert auch Zuschauer*innen, die neu in das Genre einsteigen.

Auch als eigenständiger Film überzeugt das dystopische Drama - durch ein fesselndes Worldbuilding, klare Dramaturgie und eine packende Bildsprache - und begeistert damit Liebhaber*innen des Sci-Fi- und Horror-Genres unterschiedlicher Altersgruppen gleichermaßen.

Endzeit-Horror mit Starbesetzung

Getragen wird die Geschichte von einer hochkarätigen Besetzung: Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter) als Spikes Vater Jamie, Ralph Fiennes (Konklave) als der rätselhafte Dr. Ian Kelson und Jodie Comer (Killing Eve) als Spikes Mutter Isla verleihen dem Film beeindruckende Charakterstärke.

Sony Pictures Entertainment freut sich, "28 Years Later" allen alten und neuen Fans digital zur Verfügung stellen zu können. Ab sofort ist der Film bei den genannten Anbietern zum Kauf erhältlich.

© 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

