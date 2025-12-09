Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.

Kurze Wege, große Wirkung

Wie echte Weihnachtsbäume Umweltschutz und Tradition verbinden

Moisburg

Ein Weihnachtsbaum gehört für viele zum Fest einfach dazu. Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. zeigt: Wer sich für einen echten Weihnachtsbaum statt für einen Plastikbaum entscheidet, schützt nicht nur jahrhundertealte Traditionen, sondern auch die Umwelt. Der Naturbaum wächst über Jahre in heimischen oder europäischen Kulturen, speichert CO2 und kann nach dem Fest vollständig verwertet werden. Zugleich gilt: Der Transport ist einer der wichtigsten Klimafaktoren - wer seinen Baum aus der Region oder dem nahen europäischen Ausland wählt, reduziert seinen CO2-Fußabdruck deutlich.

Ob vom Erzeugerbetrieb, an regionalen Verkaufsständen, auf Wochenmärkten oder in Gartencentern und Baumärkten - mehr als 80 Prozent der in Deutschland verkauften Weihnachtsbäume stammen aus heimischem Anbau oder aus dem nahen europäischen Ausland. Vor allem Dänemark und Deutschland zählen zu den wichtigsten Weihnachtsbaum-Produzenten Europas. Dank dieser kurzen Wege bleibt ihr CO2-Fußabdruck gering - ein klarer Pluspunkt für alle, die Wert auf Umweltbewusstsein legen. Zugleich tragen Konsumenten mit dem Kauf eines echten Weihnachtsbaums zum Erhalt einer jahrzehntelangen Tradition bei, die Familien, Regionen und Generationen verbindet.

Ein Plastikbaum hilft der Umwelt nicht

Die Wahl eines Plastikbaums hat ökologische Folgen, die viele Verbraucher unterschätzen. Einer der hartnäckigsten Irrtümer lautet: Ein Plastikbaum sei umweltfreundlicher, weil dafür kein Baum gefällt werde. Doch seine Klimabilanz spricht eine andere Sprache: Ein künstlicher Baum aus PVC verursacht rund 42 Kilogramm CO2 in Produktion und Transport. Obwohl nur rund zwei Millionen Exemplare verkauft werden, entsteht damit eine jährliche Zusatzbelastung von über 80.000 Tonnen CO2. Da viele Plastikbäume aus Asien stammen und lange Transportwege zurücklegen, fällt ihre Klimabilanz besonders negativ aus.

Nach Angaben des dänischen Produzentenverbands Danske Juletræer, Mitglied im Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V., bindet eine Nordmanntanne während ihrer rund zehnjährigen Wachstumszeit etwa 18 Kilogramm CO2. Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur nimmt jährlich rund 12,2 Tonnen CO2 auf. "Unsere Mitglieder - ob aus Deutschland oder Dänemark - produzieren mit Leidenschaft, Verantwortung und Weitsicht", sagt Saskia Blümel, Geschäftsführerin des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e.V. "Wer sich für einen echten Weihnachtsbaum entscheidet, wählt ein Naturprodukt, das aktiv zur CO2-Bindung beiträgt, die europäische Wertschöpfung stärkt - und eine Tradition fortführt, die Generationen verbindet und echte Weihnachtsstimmung schafft."

Ein Stück Kultur mit Zukunft

Ob aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern oder Dänemark - natürliche Weihnachtsbäume stehen für gelebte Verantwortung und den Erhalt einer wertvollen Tradition. Viele Familienbetriebe arbeiten seit Generationen mit Hingabe daran, Menschen ein echtes Stück Natur nach Hause zu bringen. "Wer seinen Baum bewusst auswählt - ob aus der Region oder aus dem europäischen Nachbarland - feiert Weihnachten mit gutem Gewissen: natürlich, klimafreundlich und voller Atmosphäre", so Blümel.

Tradition erleben, Werte weitergeben

Die Wahl eines natürlichen Weihnachtsbaums leistet nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern bewahrt auch liebgewonnene Traditionen. Viele Familien verbinden mit dem jährlichen Baumkauf gemeinsame Spaziergänge, das Aussuchen des perfekten Baumes und das Schmücken im festlich erleuchteten Wohnzimmer. Diese Traditionen fördern das Miteinander und vermitteln Kindern früh ein Bewusstsein für Natur, Verantwortung und nachhaltigeres Handeln. "Der natürliche Weihnachtsbaum ist ein Stück Zuhause - er steht für gemeinsames Erleben, für Erinnerungen und Verbundenheit", ergänzt Blümel. "Gerade in Zeiten, in denen sich vieles verändert, bleibt der Baum ein Anker der Beständigkeit." Auf diese Weise verknüpfen echte Weihnachtsbäume Tradition und Nachhaltigkeit zu einem Erlebnis, das über das Fest hinauswirkt.

Original-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuell