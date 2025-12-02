Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.

Erster bundesweiter Tag des natürlichen Weihnachtsbaums am 8. Dezember

Neuer Aktionstag feiert den echten Weihnachtsbaum: regional, nachhaltiger und mit Tradition

Moisburg (ots)

Am 8. Dezember 2025 findet erstmals der "Tag des natürlichen Weihnachtsbaums"' statt. Initiiert vom Verband natürlicher Weihnachtsbäume e.V. würdigt der neue Aktionstag den Weihnachtsbaum als traditionsreiches Kultursymbol und setzt zugleich ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, Regionalität und echtes Weihnachtsgefühl. Ziel ist es, das Bewusstsein für den echten Baum zu stärken und ihn klar von Plastik-Alternativen abzugrenzen.

Der Aktionstag macht deutlich: Der natürliche Weihnachtsbaum verbindet jahrhundertealte Tradition mit ökologischer Verantwortung. Er steht für regionale Wirtschaftskreisläufe, familiengeführte Betriebe und eine festliche Atmosphäre, die kein Plastikbaum ersetzen kann. Damit greift der Verband ein Thema auf, das in vielen Haushalten diskutiert wird - und gibt dem echten Baum mit dem neuen bundesweiten Festtag erstmals eine eigene Bühne. "Der natürliche Weihnachtsbaum ist nicht nur traditionsreich, sondern auch nahezu klimaneutral", erklärt Helmut Stoll, 1. Vorsitzender des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e.V. Vorbild ist der "National Christmastree Day", der in den USA bereits seit mehreren Jahren etabliert ist.

Humor trifft Haltung: Bundesweite Kampagne mit Baumfluencerin "Sassy"

Begleitet wird der Aktionstag von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne rund um die Baumfluencerin "Sassy". Mit ihrem Claim "Ich bin natürlich schön. Kein Filter. Kein Plastik! Ich bin seit Jahrhunderten cool." verkörpert sie die Haltung des echten Weihnachtsbaums: authentisch und selbstbewusst. Auf Plakaten, in Anzeigen, in Social Media und direkt vor Ort transportiert "Sassy" mit Humor die Botschaft: Echte Weihnachtsfreude wächst natürlich und kommt nicht aus der Fabrik - für #echteWeihnachten.

Der Aktionstag wird im Rahmen einer großflächigen Kampagne bundesweit sichtbar gemacht. Im Mittelpunkt stehen erlebnisorientierte Angebote für Kinder, Familien und Unternehmen: von Mitmach-Angeboten auf Weihnachtsbaum-Höfen über Social-Media-Aktionen bis hin zu Veranstaltungen in sozialen Einrichtungen. Ergänzt wird dies durch eine breite Kommunikation in Print- und Onlinemedien, auf der eigenen Aktionswebseite sowie mit Flyern und aufmerksamkeitsstarken Werbeträgern. So wird der Tag des natürlichen Weihnachtsbaums gleichermaßen vor Ort wie digital erlebbar - und erreicht Verbraucher auf allen Kanälen.

Echte Werte statt Plastikglanz

Hinter dem modernen, humorvollen Auftritt des Aktionstags steht ein ernsthaftes Anliegen: Nachhaltigkeit. Immer wieder wird der natürliche Weihnachtsbaum in der Klimabilanz mit Plastik-Alternativen verglichen - und schneidet dabei deutlich besser ab*. Es zeigt sich, dass der natürliche Baum nahezu klimaneutral ist: Während seines Wachstums bindet er CO2, und nach dem Fest kann er vollständig recycelt oder energetisch verwertet werden. Künstliche Bäume hingegen verursachen bereits durch energieintensive Produktion und lange Transportwege ein Vielfaches an Emissionen. Dazu kommt: Kein Plastik dieser Welt ersetzt den natürlichen Duft und die authentische Festlichkeit echter Weihnachtsbäume.

Mit dem Tag des natürlichen Weihnachtsbaums setzt der Verband natürlicher Weihnachtsbäume e.V. ein klares Zeichen: Er steht für eine bewusste Festkultur, die Tradition und Nachhaltigkeit vereint. Der Aktionstag stärkt regionale Wertschöpfung, unterstützt Familienbetriebe und macht deutlich, dass der Weihnachtsbaum weit mehr ist als ein Dekorationsobjekt. Er ist Symbol für Verankerung, Gemeinschaft und bewussten Konsum - tief verwurzelt in Europas Kulturlandschaft und auch in Zukunft unverzichtbarer Teil echter Weihnachten.

*Couillard, S., Bage, G., & Trudel, J. S. (2009). Comparative life cycle assessment (LCA) of artificial vs natural Christmas tree

