eBay-Studien zeigen: Pre-Loved-Verkäufe finanzieren Black-Friday-Deals und Weihnachtswünsche

34 Prozent der Befragten, die im letzten Jahr aussortiert haben, verkaufen gezielt vor Black Friday oder Weihnachten, um sich Budget für besondere Anlässe zu schaffen - bei den 18-29-Jährigen sind es 39 Prozent.

13 Prozent der Befragten haben im vergangenen Jahr begonnen, auf eBay Pre-Loved-Artikel zu verkaufen.

37 Prozent der Pre-Loved-Erfahrenen erwerben aktuell häufiger Pre-Loved- oder wiederaufbereitete Artikel als noch 2024 - bei den 18-29-Jährigen sind es 51 Prozent.

66 Prozent nennen den günstigeren Preis als Hauptgrund für ihren Kauf, 71 Prozent schätzen einen nachhaltigeren Umgang mit Produkten verbunden mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Recommerce wächst weiter, auch in Zeiten verhaltener Konsumstimmung. Immer mehr Menschen nutzen den Wiederverkauf, um finanziell flexibel zu bleiben und bewusster zu konsumieren. Zwei aktuelle Untersuchungen - die neue Studie des ECC KÖLN, einer Tochter des IFH KÖLN, in Zusammenarbeit mit eBay Deutschland (1), sowie der fünfte internationale eBay Recommerce Report 2025 (2) - bestätigen diesen Trend.

Sell to Buy: Verkaufen schafft finanziellen Spielraum

Mehr Menschen entdecken das Verkaufen als Strategie, um sich neue Wünsche zu erfüllen. Wer Pre-Loved-Produkte verkauft, also nicht neue, gebrauchte oder wiederaufbereitete Artikel, schafft sich finanziellen Freiraum, beispielsweise für Black-Friday-Angebote oder Weihnachtsgeschenke.

Laut ECC-KÖLN-Studie verkaufen 34 Prozent der Befragten, die im vergangenen Jahr aussortiert haben, gezielt vor Black Friday oder Weihnachten, um ihr Budget zu erhöhen, bei den 18- bis 29-Jährigen sogar 39 Prozent. Betrachtet man eine andere Gruppe innerhalb der Untersuchung, nämlich diejenigen, die bereits selbst Pre-Loved-Produkte gekauft haben, zeigt sich ein noch deutlicherer Trend: 43 Prozent von ihnen verkaufen aktiv aussortierte Artikel, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Bei den Jüngeren sind es 55 Prozent.

Auch der eBay Recommerce Report 2025 bestätigt diese Entwicklung: 13 Prozent der Befragten haben im vergangenen Jahr begonnen, bei eBay Pre-Loved-Artikel zu verkaufen. 8 Prozent sind erst seit weniger als sechs Monaten aktiv, 5 Prozent zwischen sechs und zwölf Monaten - ein Hinweis auf wachsende Dynamik. Recommerce ist damit kein Randphänomen mehr, sondern Teil des Alltags.

Clever kaufen: Pre-Loved als bewusste Konsumentscheidung

Aber nicht nur das Verkaufen boomt, auch das Kaufen von gebrauchter Ware wird für viele zur ersten Wahl. 37 Prozent der ECC-Befragten sagen, dass sie aktuell eher Pre-Loved- oder wiederaufbereitete Artikel kaufen als noch 2024. Bei den 18-29-Jährigen sind es sogar 51 Prozent.

Der eBay Recommerce Report 2025 unterstreicht das: 34 Prozent der deutschen Konsument*innen kaufen alle zwei bis drei Monate Pre-Loved-Produkte. Besonders gefragt sind Kleidung (62 Prozent), Technik und Elektronik (59 Prozent) und Spielzeug (36 Prozent).

Preisbewusstsein und Nachhaltigkeit sind dabei die wichtigsten Motive: Von den ECC-Befragten nennen 66 Prozent den günstigeren Preis als Hauptgrund für ihren Kauf, 71 Prozent verbinden mit gebrauchten oder wiederaufbereiteten Waren einen grundsätzlich nachhaltigerer Umgang mit Produkten und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 64 Prozent der Pre-Loved-Erfahrenen würden lieber gebrauchte Qualitätsware kaufen als günstige Billig-Importe, bei den 50-59-Jährigen sind es 74 Prozent. Das zeigt: Viele Konsument*innen wollen ihr Geld klüger einsetzen, ohne auf Qualität zu verzichten. Pre-Loved wird so zum Symbol für bewussten, modernen Konsum.

"Pre-Loved ist längst Mainstream geworden und in dieser Saison relevanter denn je," sagt Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay in Deutschland. "Immer mehr Menschen nutzen eBay, um Dinge zu verkaufen, die sie nicht mehr brauchen und schaffen sich so finanziellen Spielraum für neue Wünsche. Das ist klug, nachhaltig und Ausdruck einer modernen, selbstbestimmten Haltung zum Konsum."

Konsument*innen und Handel: Wahrnehmung klafft auseinander

Gleichzeitig offenbart die ECC-Studie eine wachsende Diskrepanz zwischen Verbraucher*innen und Handel: Während Verbraucher*innen Pre-Loved längst als clevere Strategie sehen, um finanziell flexibel zu bleiben, herrscht im Handel noch Zurückhaltung.

78 Prozent der teilnehmenden Konsument*innen halten gebrauchte und wiederaufbereitete Produkte heute für einen wichtigen Bestandteil des Handels, aber nur 50 Prozent der befragten Händler*innen teilen diese Ansicht. 34 Prozent der Händler*innen bieten inzwischen wiederaufbereitete Waren an, 31 Prozent gebrauchte - beides Rekordwerte. Dennoch sehen laut ECC KÖLN nur 33 Prozent darin ein Wachstumspotenzial. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 42 Prozent.

Als größte Hürden nennen Händler*innen den hohen Zeitaufwand, aber auch Kosten und Personalmangel spielen eine Rolle. Das zeigt: Während Konsument*innen Pre-Loved als Chance begreifen, zögern viele Händler*innen noch - und lassen Potenzial ungenutzt.

"Die Zahlen der aktuellen Studie zeigen, dass Händler*innen ihr Angebot an Pre-Loved-Ware im letzten Jahr weiter ausgebaut haben. Nach wie vor sieht ein Drittel in diesem Bereich Wachstumspotenzial für ihr Unternehmen. Gleichzeitig ist die Zahl derjenigen Händler*innen, die sich bezüglich der Chancen von gebrauchten oder aufbereiteten Produkten unsicher sind, im Vergleich zu 2024 gestiegen. Hier ist es wichtig, mit den Händler*innen im Austausch zu bleiben, um Unsicherheiten zu erörtern und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese abzubauen", so Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des ECC KÖLN/ IFH KÖLN.

Die Studien machen deutlich: Konsument*innen haben Recommerce längst als Teil ihres Alltags angenommen, der Handel zieht erst langsam nach. eBay verbindet beide Seiten und zeigt, wie einfach grundsätzlich nachhaltigerer, wirtschaftlich sinnvoller Konsum funktionieren kann. Das macht Recommerce zum Wachstumstreiber - für Menschen, Marken und den Handel insgesamt.

Die gesamte Studie des ECC Köln, einer Tochter des IFH KÖLN, in Zusammenarbeit mit eBay Deutschland, finden Sie hier kostenfrei zum Download.

(1) Die Umfrage wurde vom ECC KÖLN im Auftrag von eBay in Deutschland im Oktober 2025 durchgeführt. Dabei wurden 502 deutsche Konsument*innen zwischen 18 und 69 Jahren internetrepräsentativ nach Alter und Geschlecht sowie 102 deutsche Einzelhändler*innen über ein Onlinepanel befragt.

(2) Die Datengrundlage des eBay Recommerce Report 2025 stammt aus zwei Online-Befragungen, die von Forsta Worldwide Ltd im Auftrag von eBay Inc. durchgeführt wurden. Die externe Befragung umfasste jeweils etwa 1.780 Konsument*innen pro Land, die in den Bereichen Kauf und Verkauf von Pre-Loved-Produkten (Recommerce) aktiv sind. Die interne Befragung richtete sich an private Verkäufer*innen auf den jeweiligen nationalen eBay-Plattformen. Für Deutschland lag die Stichprobe bei 2.663 Teilnehmenden. Die Feldphase fand vom 12. August bis 9. Oktober 2025 statt.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2024 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com.

