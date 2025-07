eBay Deutschland

eBay stärkt Vertrauen in den Recommerce: Neuer Zusatzschutz für B-Ware und generalüberholte Produkte in Kooperation mit Allianz Partners

Mehr Vertrauen beim Onlinekauf: eBay Deutschland erweitert sein Serviceangebot um den eBay Zusatzschutz, einen automatischen Schutz, den eBay in Kooperation mit Allianz Partners für ausgewählte Angebote bereitstellt. Der Zusatzschutz gilt für zwei Angebotsarten: zum einen für eine Vielzahl von generalüberholten ("refurbished") Produkten, zum anderen für Artikel mit dem Zustand "Neu: Sonstige", etwa B-Ware. Beide Angebotsarten finden sich im eBay Re-Store. Der Zusatzschutz greift ab dem 13. Monat nach dem Kauf.

Abgedeckt sind mechanische und elektronische Defekte - ohne zusätzliche Kosten für Käufer*innen oder Verkäufer*innen. Die Finanzierung übernimmt eBay. Bei gebrauchten Produkten kann die gesetzliche Gewährleistungsfrist im Einzelfall auf 12 Monate verkürzt werden. Der neue Schutz soll dieser möglichen Verkürzung bei generalüberholten Produkten entgegenwirken. Zum Vergleich: Bei Neuware gilt immer eine gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. Der eBay Zusatzschutz wird automatisch aktiviert, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind für Angebote von Verkäufer*innen, die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Dazu zählen ein ausgezeichneter Servicestatus der Verkaufenden sowie eine niedrige Beschwerdequote. Der neue Schutz steht automatisch zur Verfügung, ein manuelles Aktivieren ist nicht nötig.

Ziel des neuen eBay Zusatzschutzes ist es, Vertrauen in den Handel mit technischen, generalüberholten Geräten zu stärken und den steigenden Ansprüchen der Käufer*innen an Service und Sicherheit gerecht zu werden. Ergänzend erhalten Käufer*innen auch 30 Tage kostenlosen Rückversand von den Verkäufer*innen.

Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay Deutschland, erklärt den Vorteil: "Vertrauen ist die Währung im digitalen Handel, besonders im Recommerce. Mit dem eBay Zusatzschutz schließen wir eine Lücke für Käufer*innen und schaffen ein Differenzierungsmerkmal für unsere Händler*innen. Als Pionier des Recommerce setzen wir damit erneut Maßstäbe und gestalten die Entwicklung der Branche aktiv mit."

Dieses Vertrauen ist entscheidend - gerade im stark wachsenden Recommerce-Bereich. Denn bisher herrschten deutliche Unsicherheiten in Bezug auf gesetzliche Verpflichtungen und Verbraucherschutzrechte, sowohl auf Seite der Kund*innen wie auf Seite der Händler*innen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), die in Partnerschaft unter anderem mit eBay entstanden ist. (1) So weisen rund 45 Prozent der Recommerce-Plattformen derzeit unzureichend auf die Gewährleistungsrechte der Verbraucher*innen hin. Weitere 40 Prozent machen das Widerrufsrecht für Recommerce-Produkte nicht ausreichend deutlich. Genau hier setzt eBay mit dem neuen Zusatzschutz an und schafft eine Lösung, mit der Händler*innen im wachsenden Gebrauchtmarkt professionell, sicher und kundenorientiert handeln können.

Das Angebot trifft auf einen Markt mit hohem Wachstumspotenzial: Der Handel mit B-Ware, generalüberholten und gebrauchten Produkten gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Auch das beleuchtet die bevh-Studie, die verschiedene Datenquellen zur Marktentwicklung gegenüberstellt. (2) So wurde laut HDE Online-Monitor 2025 der Gesamtumsatz von wiederaufgearbeiteter und gebrauchter Ware für 2024 mit 9,9 Milliarden Euro bewertet. Das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (3) Zum Vergleich: Der Onlinehandel mit Neuwaren verzeichnete im gleichen Zeitraum lediglich ein Wachstum von 3,8 Prozent. (4)

Mit dem neuen Zusatzschutz trägt eBay dazu bei, Vertrauen und Transparenz in den wachsenden Recommerce weiter auszubauen und stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit von Händler*innen, die B-Ware und generalüberholte Produkte verkaufen.

