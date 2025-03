eBay Deutschland

Keine Angst vor hohen Laufleistungen: eBay nimmt der Fahrzeug-Inspektion den Schrecken

Dreilinden/Berlin (ots)

Durchschnittsalter von PKW in Deutschland auf Rekordhoch

Auch in Zeiten knapper Kassen darf die Fahrzeugsicherheit nicht leiden

Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Autos

Rechtzeitige Mängelbeseitigung verhindert teure Folgekosten

Bei eBay günstig Fahrzeugteile für die Inspektion bestellen und den Werkstatt-Service direkt mitbuchen

Feste Preise und Termine geben Sicherheit

Ratenzahlung für mehr finanziellen Spielraum

Oh no, die nächste Inspektion fürs Auto ist fällig! Das kostet doch nur Zeit, Geld und Nerven - ist sie wirklich nötig? So denken gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und knapper Haushaltskassen viele.

Die durchschnittlichen Kosten für eine Inspektion stiegen laut statista von 2023 auf 2024 um 5,9 Prozent[1]. Gleichzeitig wurde Im Januar 2024 mit 10,3 Jahren ein neuer Rekord beim Durchschnittsalter von PKW in Deutschland erreicht[2].

Dabei müsste es heißen: Oh yeah, die nächste Inspektion fürs Auto ist fällig! Denn die regelmäßige Wartung ist das Beste, was Autobesitzer*innen ihrem motorisierten Liebling spendieren können.

Viele gute Gründe für die regelmäßige Auto-Inspektion

Die Kontrolle aller relevanten Bauteile verhindert viel teurere Folgekosten wie beispielsweise einen kapitalen Motorschaden - wenn die Steuerkette überspringt oder der Zahnriemen reißt.

Der regelmäßige Öl- und Ölfilterwechsel reduziert den Verschleiß im Motor und sorgt so für eine längere Lebensdauer. Das Gleiche gilt fürs Getriebe.

Die Wartung der Klimaanlage und ein frischer Innenraumfilter sind nicht nur für Allergiker*innen eine Wohltat - gerade in der Pollenflug-Saison.

Die Überprüfung der Beleuchtung kann Leben retten, der rechtzeitige Wechsel der Bremsbeläge und Bremsscheiben ebenfalls.

Wer die Abgasanlage checken lässt, hat auch keine Probleme bei der gesetzlich vorgeschriebenen zweijährlichen Abgasuntersuchung. Und fährt zudem stets so umweltschonend wie möglich.

Das Auslesen des Fehlerspeichers spürt verdeckte Mängel auf, die ebenfalls teure Reparaturen nach sich ziehen könnten, wenn sie nicht frühzeitig behoben werden.

Software-Updates bringen den fahrbaren Untersatz auf den neuesten Stand, den der Hersteller programmiert hat, und beseitigen dadurch Minderleistungen oder Bugs.

Regelmäßige Wartungen erhöhen den Fahrzeug-Restwert - ein scheckheftgepflegtes Auto erzielt auf dem Gebrauchtwagenmarkt meist einen höheren Verkaufspreis und ist schneller verkauft.

Den Umfang der Inspektionsarbeiten legt der Hersteller fest. Was gemacht wird, kann über das Serviceheft oder die Werkstatt-Checkliste (gibt's im Internet) nachvollzogen werden. Manche Automobilhersteller geben feste Intervalle vor (nach Kilometerleistung und Zeitablauf). Viele setzen indes auf variable Abstände, abhängig von Fahrweise und Verschleiß, den verschiedene Sensoren messen. Fällige Inspektionen zeigt dann das Kombiinstrument an.

Inspektionstermine zu versäumen und Wartungsintervalle nicht einzuhalten ist keine gute Idee, denn bei eventuellen Schäden zeigen sich Fahrzeughersteller weniger kulant. In den meisten Fällen zahlt man die Reparatur dann selbst.

Für Wartung und Inspektion bietet eBay ein vielseitiges Angebot an Fahrzeugteilen und Zubehör und für die gängigsten Verschleißteile kann man den eBay Werkstatt-Service bei einer Partner-Werkstatt auch gleich hinzubuchen.

Karin Weissenberger, Leiterin eBay Motors Deutschland, sagt: "Regelmäßige Wartung zahlt sich langfristig aus, denn letztendlich erhöht sie nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Autos, sondern schützt vor teuren Folgekosten. Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten und viele Autofahrer*innen müssen noch genauer rechnen als vor einigen Jahren. Hier bietet eBay mit seiner großen Teilevielfalt und seiner Preistransparenz für alle das passende Angebot mit enormem Sparpotenzial."

Auto-Inspektion mit One-Stop-Shopping - bis hin zum Werkstatt-Termin

Ein weiterer großer Vorteil von eBay ist der One-Stop-Shopping Prozess: User*innen bleiben durchgehend auf der eBay Seite und werden durch den Bestellvorgang geführt - vom Eingeben der Fahrzeugdaten über die Teileauswahl bis hin zur verbindlichen Buchung eines Werkstatt-Termins. Hinzu kommt die hohe Preistransparenz: Alle angezeigten Preise sind Festpreise und verbindlich, böse Überraschungen ausgeschlossen. Das ist besonders wichtig, da Planungssicherheit gerade im Hinblick auf die allgemeine Kostensteigerung für viele Haushalte unerlässlich ist.

Partner des eBay Werkstatt-Service ist das renommierte Werkstatt-Portal repareo. Hier sind freie Betriebe ebenso aktiv wie bekannte Reparaturketten, Markenwerkstätten und Autohäuser. Philipp Haac, Geschäftsführer der Werkstatt-Plattform repareo sagt: "Durch die große Abdeckung innerhalb unseres Netzwerkes findet sich schnell und unkompliziert der passende Partner in der Nähe, bei dem man zeitnah einen Termin bekommt."

Zusätzliche Sicherheit geben auch viele Hinweise und Bewertungen zu den Fahrzeugteile-Anbietern. Beispielsweise, ob ein Händler vom Ersatzteilhersteller autorisiert ist. Dieser Händler hat dann neben speziellem Training und Produktwissen auch Zugang zu einer großen Auswahl von Serviceinstrumenten des Herstellers.

Auf Wunsch mehr finanzielle Flexibilität dank Ratenzahlung

Über die Bezahlsysteme Klarna und PayPal ist sogar Ratenzahlung möglich, was Werkstätten normalerweise gar nicht anbieten. Das schafft finanziellen Spielraum und ist ein weiterer Vorteil des Marktplatzes Nummer eins für Fahrzeugteile und Zubehör.

