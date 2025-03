eBay Deutschland

eBay vereinfacht Verkauf mit KI - 200-599 EUR liegen oft ungenutzt zu Hause

Dreilinden, Berlin (ots)

In vielen Haushalten liegen ungenutzte Schätze - und mit ihnen bares Geld. 24,9 Prozent der Erwachsenen in Deutschland besitzen nach eigenen Schätzungen Gegenstände im Wert von 200 bis 599 Euro, die sie verkaufen könnten, es aber nicht tun. Das zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage[1] im Auftrag von eBay Deutschland. Weitere 16,5 Prozent der Erwachsenen lagern sogar ungebrauchte Artikel im Wert von mehr als 1.000 Euro. Um das private Verkaufen zu vereinfachen, hat eBay jetzt ein KI-gestütztes Tool eingeführt: Nutzer*innen können damit einen Artikel mit wenigen Klicks einstellen und zwar schneller und einfacher als zuvor. Deutschland ist der erste Markt, in dem das neue Feature ab sofort in der eBay-App verfügbar ist.

Ab sofort in Deutschland verfügbar: Das neue KI-Tool für den einfachen Verkauf

Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay Deutschland, sieht im Pre-Loved-Markt - dem Handel mit nicht neuen, gebrauchten und wiederaufbereiteten Artikeln - nicht nur eine Möglichkeit, das Haushaltsbudget aufzubessern, sondern auch einen zentralen Wachstumsmarkt: "Wir haben das Potenzial des Pre-Loved-Marktes früh erkannt, deshalb ist der Privatverkauf bei eBay.de bereits seit zwei Jahren kostenlos. Dieses Angebot haben wir als erster eBay Markt eingeführt, und es wird stark genutzt. Mit dem neuen KI-Feature gehen wir jetzt einen entscheidenden Schritt weiter", sagt Dr. Saskia Meier-Andrae. "Unser Ziel ist es, Hürden konsequent abzubauen und das Verkaufen so einfach wie möglich zu machen. Denn wir wissen: Der Aufwand beim Einstellen hält viele zurück. Unser neues KI-Tool vereinfacht genau diesen Prozess und sorgt für schnelle, hochwertige Angebote mit minimalem Aufwand."

Das Tool automatisiert einen Großteil des Einstellprozesses: Statt einer textbasierten Suche reicht ein Foto. Die KI erkennt mithilfe von Bilderkennung und datenbasierter Analyse automatisch relevante Produktdetails, schlägt passende Kategorien vor und ergänzt wichtige Angaben.

KI auch für gewerbliche Händler*innen im Einsatz

Im März hat eBay ebenfalls für gewerbliche Händler*innen eine Funktion auf KI-Basis vorgestellt, die den Verkaufsprozess effizienter macht: Verkäufer*innen können Hunderte Fotos auf einmal hochladen, eBay erstellt daraufhin innerhalb von Sekunden Entwürfe mit passenden Kategorien, Titeln und Artikelmerkmalen. Nach einem kurzen Check und einer möglichen Ergänzung der KI-Ergebnisse können die Angebote veröffentlicht werden.

eBay setzt gezielt auf KI-gestützte Innovationen, um den Verkaufsprozess zu optimieren und das Potenzial ungenutzter Gegenstände zu heben. Die neuen Funktionen sind Teil der globalen KI-Strategie, die bereits heute messbare Erfolge mit generativer Künstlicher Intelligenz (Gen AI) zeigt: Mehr als 10 Millionen Verkäufer*innen weltweit haben bereits die generativen KI-Funktionen von eBay genutzt. Dabei wurden mehr als 100 Millionen Angebote automatisch erstellt. Dadurch wurde ein Handelsumsatz (GMV) in Milliardenhöhe generiert. Für das laufende Jahr erwartet eBay, dass die Zahl der Nutzer*innen der KI-Funktionen weiter steigt und somit auch die Zahl der Artikel, die mit Hilfe von KI gelistet werden.

Verkaufspotenzial bleibt oft ungenutzt - trotz klammer Haushaltskassen

Viele Menschen könnten in Zeiten von Inflation und steigender Lebenshaltungskosten vom vereinfachten Verkauf ihrer ungenutzten Schätze profitieren. Laut Civey-Umfrage schätzen 15,9 Prozent der Befragten den Wert ihrer ungenutzten Artikel auf bis zu 199 Euro. Für 16,8 Prozent liegt er zwischen 600 und 999 Euro.

Umfrageergebnisse im Detail:

Im März 2025 befragte Civey 2.500 Erwachsene in Deutschland zu Menge und Wert ungenutzter Gegenstände. Die wichtigsten Ergebnisse:

Mehr als ein Viertel der Befragten besitzen über 50 ungenutzte Gegenstände, die sie theoretisch verkaufen könnten. 15,3 Prozent gehen von 1 bis 10 Artikeln aus, 14,8 Prozent von 11 bis 20.

Viel Potenzial ungenutzt: Obwohl der Verkauf ungenutzter Dinge beträchtliche Einnahmen bringen könnte, wissen 21,6 Prozent der Befragten nicht, welchen Wert ihre Besitztümer tatsächlich haben. Besonders ausgeprägt ist diese Unkenntnis bei den 18- bis 29-Jährigen - hier sind es sogar 44,1 Prozent.

Vor allem Kleidung und Schuhe könnten viele loswerden: 51,2 Prozent geben an, in diesem Bereich theoretisch Artikel verkaufen zu können. Am zweithäufigsten werden Bücher und Comics (30,3 Prozent) ungenutzt aufbewahrt, gefolgt von Schallplatten, CDs und DVDs (29,8 Prozent).

Besonders die Digital Natives der Generation Z besitzen viel ungenutzte Elektronik. So geben 35,5 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, ungenutzte Handys und Smartphones zu haben. 33,4 Prozent besitzen ungenutzte Computer, Tablets und Netzwerk-Artikel.

eBays KI-Strategie: Weitere Innovationen geplant

Die aktuellen KI-Updates sind ein weiterer Schritt in eBays Strategie, den Verkaufsprozess effizienter zu machen, die Anzahl an Angeboten zu steigern und damit mehr GMV auf der Plattform zu generieren. Weitere KI-gestützte Funktionen sind bereits in Entwicklung und unterstreichen das Engagement von eBay, den Verkauf so einfach wie möglich zu gestalten.

[1] Die Umfrage wurde von Civey vom 12. bis 18. März 2025 durchgeführt. Dabei wurden 2.500 Personen, die von sich behaupten, ungenutzte Gegenstände zu haben, die Sie theoretisch verkaufen könnten, ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 3,5 Prozentpunkten.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2024 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von mehr als 75 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com.

